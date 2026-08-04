Tunisie: Nabeul - Une vidéo d'agression sur la plage des Jasmins provoque l'intervention du parquet

Une vidéo montrant l'agression d'un homme sur la plage des Jasmins à Nabeul a suscité une large vague d'indignation sur les réseaux sociaux, poussant les autorités judiciaires à intervenir.

La séquence, largement partagée en ligne, montre plusieurs individus s'en prenant à un homme sur cette plage très fréquentée par les estivants. La scène a été filmée par une femme qui se trouvait à bord de son véhicule, avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon Faïez Riahi, membre du conseil local de Nabeul, les faits se sont déroulés à la plage des Jasmins et la victime est un homme âgé d'une trentaine d'années. Il a précisé que trois individus seraient impliqués dans cette agression, dont l'un apparaissant sur une moto dans la vidéo.

Deux suspects arrêtés

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Le responsable local a indiqué avoir pris contact avec les unités sécuritaires afin d'obtenir des informations sur les circonstances de l'affaire. D'après les éléments communiqués, la victime n'avait pas encore déposé de plainte au moment des premiers échanges.

Toutefois, la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux a conduit le parquet à se saisir de l'affaire. Faïez Riahi a affirmé que deux suspects avaient été arrêtés avant même le dépôt d'une plainte officielle par la personne agressée.

Le membre du conseil local a salué le geste de la femme ayant filmé la scène, estimant que la diffusion de ces images peut contribuer à dissuader certains comportements violents et faciliter l'intervention des autorités.

Il a également appelé à renforcer les moyens sécuritaires dans la région, évoquant un manque d'effectifs et de moyens logistiques. Selon lui, les renforts actuellement mobilisés restent insuffisants face aux besoins, notamment durant la saison estivale et dans les zones très fréquentées.

Faïez Riahi a, par ailleurs, plaidé pour l'installation de davantage de caméras de surveillance dans les espaces publics, considérant que le recours aux nouvelles technologies pourrait faciliter le travail des forces de sécurité et contribuer à prévenir ce type d'incidents.