Tunisie: Expatriés - Débuts de Saâd en MLS

L'ailier gauche Elias Saâd, qui a rallié la MLS avec Nashville, est entré pour la première fois à la 62' face à DC United de Washington. Il a été averti à la 84ème minute de jeu pour « jeu dangereux ». Saâd a eu un seul tir « à se mettre sous la dent », de surcroit hors cadre. Résultat, match nul 2-2.

Ben Ouannes buteur

Opposé à Hull city, club de championship anglaise en amical, le latéral de Kasimpasa, Mortadha Ben Ouannés, a inscrit le 1er but du match à la 47' soldé par une parité 1-1. Match entièrement disputé, en compagnie de son coéquipier Adem Arous en défense centrale.

Neffati passeur, Jemal buteur

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L'international Moataz Neffati a délivré une passe décisive avec Norrköping, après un rush sur son couloir gauche qui a permis à son club de s'imposer 2-0 face à Helsingborg. Le club suédois est leader de la seconde division et aspire à remonter à l'étage supérieur après une saison au purgatoire.

Le compère de Neffati, Moataz Elias Jemal, y est allé de son but personnel, celui du break à la 51e d'une frappe à l'entrée de la surface à ras de terre à droite du but, qui a scellé la victoire de Norrkoping dans ce même match. Jemal a disputé 16 matchs sur les 17 possibles avec l'IFK Norrköping cette saison.

Gharbi actif durant les amicaux

Après avoir disputé 26 minutes de prestige face au Real Madrid en amical, Ismaël Gharbi continue d'arracher sa place en ayant débuté titulaire face à Swansea City, malgré une courte défaite 1-0. Il a quitté ses partenaires à la 64e minute.