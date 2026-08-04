Tunisie: Natation/Championnat nationaux d'été - La sensation Youssef Douma !

Le milieu de la natation est en plein émoi. Un frémissement que provoque ce sacré chrono. Et lorsque le temps s'annonce, c'est l'explosion de joie. Ce fut le cas lorsqu'au terme d'un quatre cents mètres nage libre au championnat de Tunisie d'été, le jeune Youssef Douma est passé pour la première fois sous la barre des quatre minutes !

Youssef a remporté la médaille d'or au 400 m nage libre junior en réalisant un nouveau record personnel de 3'59"03, deuxième meilleur temps toutes catégories confondues. Est-il temps pour lui de passer dans les rangs des nageurs d'élite à l'étranger ?

En effet, pour atteindre le haut niveau et réaliser des performances encore meilleures, il doit envisager une carrière de super élite à l'étranger, où il trouvera de meilleures conditions pour développer son talent et améliorer ses chronos. Le champion du monde, Ahmed Jaouadi, en est un excellent exemple. Depuis son arrivée en France, il a connu une progression historique et amélioré ses temps dans toutes les courses, s'imposant comme le roi des nageurs de demi-fond et de fond.

Est-il temps de le voir rejoindre le groupe des réels prétendants à un podium ? Voyons les choses posément.

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Le record personnel d'Ahmed Jaouadi sur le 400 mètres nage libre est de 3' 45 " 95 en grand bassin (50 m) et de 3 ' 38 " 57 en petit bassin (25 m).

Le record personnel et record de Tunisie d'Ayoub Hafnaoui sur le 400 mètres nage libre, est de 3' 40 " 70, un chrono qui lui a valu la médaille d'argent aux Championnats du monde de Fukuoka le 23 juillet 2023. Youssef Douma a déjà le mérite d'avoir crevé le mur psychologique des quatre minutes. Il est devenu « intéressant ». Mais il lui faudra répéter cette performance deux à trois fois lors de ses prochaines sorties. S'il y arrive, ce sera certainement en réalisant encore de meilleurs temps. Il sera dès lors crédible et pourra s'engager sur la voie que suivent actuellement un groupe de nageurs et nageuses qui ont misé sur une carrière de sports-études.

Au vu de son âge, il est capable de sauter ce pas et rejoindre ses aînés.

A la fédération de l'aider en organisant ou en l'engageant dans des compétitions qui lui donneront la possibilité de faire valoir ses prétentions. Maintenant, le temps presse. A moins de le voir participer à une compétition à l'étranger, il risque de perdre la possibilité de rallier un club de haute compétition dès la prochaine rentrée scolaire ou universitaire. Restent aussi son club et ses parents qui pourraient sauver la situation en prenant les devants pour le positionner le plus tôt possible.