Tunisie: Athlétisme/Championnats d'Algérie - Mohamed Ammar brille

3 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Les championnats d'Algérie d'athlétisme open ont réellement permis à un bon nombre de nos athlètes de se mettre en évidence. C'est d'ailleurs le mérite de ces compétitions nationales que l'on ouvre à la participation étrangère.

C'est ainsi que Mohamed Ammar a réalisé le meilleur temps de l'épreuve de marche sur 10.000 mètres, terminant en 41'10" 40 remportant ainsi la première place. Cette nouvelle performance confirme l'excellent niveau de Mohamed Ammar et témoigne du développement de la marche athlétique en Tunisie. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de réussite dans ses prochaines compétitions.

Tasnim Ben Ali bat son record personnel

La coureuse tunisienne Tasnim Ben Ali a confirmé sa remarquable progression en réalisant un nouveau record personnel sur 400 mètres lors de ces championnats d'Algérie. Notre championne a bouclé la course en 55'45, un temps impressionnant qui lui permet d'améliorer son précédent record. Cette performance témoigne de sa progression constante, fruit d'un travail acharné et d'une détermination sans faille.

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Ce nouveau record confirme la progression fulgurante de Tasnim Ben Ali et son ambition de réaliser des performances encore meilleures lors des prochaines compétitions. Il reflète également les efforts considérables qu'elle a déployés.

Abir Zaâfouri frôle son record personnel

La coureuse tunisienne Abir Zaâfouri a réalisé une performance remarquable au saut en longueur avec un saut de 5,93 mètres, à seulement 3 centimètres de son record personnel de 5,96 mètres. Malgré une forte concurrence, Abir a confirmé sa bonne forme et sa régularité.

Nouveau record personnel pour Arfaoui

Mohamed Amine Arfaoui a réalisé un nouveau record personnel sur 1.500 m, en enregistrant un temps remarquable de 3'38" 05 lors de sa participation aux championnats d'Algérie.

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