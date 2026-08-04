Tunisie: Mouine Chaabani reçu par le ministre des Sports - L'État promet un soutien total à la sélection

3 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali s'est enquis des préoccupations et des revendications du nouveau staff technique à la tête de la sélection nationale de football avec à sa tête le nouveau sélectionneur national Mouine Chaabani, lors d'une entrevue organisée lundi au siège du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du membre du Bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) Moez Mestiri et du directeur technique Ridha Jeddi, Mourali a indiqué que son département ne ménagerait aucun effort pour réunir toutes les conditions de réussite et aplanir les difficultés, en coordination avec la FTF, en vue d'atteindre les objectifs fixés pour les prochaines échéances, peut-on lire dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

Le bureau fédéral de la FTF, rappelle-t-on, avait décidé de désigner Moez Mestiri comme premier responsable de la sélection nationale seniors.

Le nouveau staff technique des Aigles de Carthage, dirigé par Mouine Chaabani, officiera sur la base d'un contrat de quatre ans.

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Voici la composition du staff technique national:

  • Sélectionneur principal : Mouine Chaabani
  • Sélectionneur adjoint : Mourad Melki
  • Sélectionneur adjoint : Seifallah Hosni
  • Entraîneur des gardiens : Khaled Maghzaoui
  • Préparateur physique : Hatem Boulila
  • Analyste : Wissem Safwat

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