Tunisie: Tennis/Challenger de Grodzisk - Aziz Dougaz se qualifie pour le tableau principal

Le tennisman tunisien Aziz Dougaz, (690e mondial), a validé ce lundi son billet pour le tableau principal du Challenger de Grodzisk, en Pologne, en dominant le Grec Dimitris Sakellaridis (556e), en deux sets (6-4, 6-4), à l'occasion du deuxième tour des qualifications.

La veille, Dougaz avait écarté au premier tour préliminaire le Polonais Alan Bojarski (1568e mondial), deux manches à une.

Le tournoi de Grodzisk se dispute sur surface dure et est doté d'une enveloppe globale d'environ 98 mille euros.