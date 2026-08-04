Afrique de l'Ouest: Les actions de la BRVM en mouvement - SAFC, SHEC, BOAM, CFAC surperformantes

3 Août 2026
Daba Finance (Abidjan)

Le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a récemment été le théâtre de mouvements de prix notables, avec quatre actions affichant des performances impressionnantes.

En tête de ces performances, Safca Côte d'Ivoire (SAFC) a vu son cours s'envoler de +42.86% sur les 90 derniers jours, atteignant un prix actuel de 5000 XOF. Cette dynamique est soutenue par un volume d'échanges en hausse de +208.07%, signalant un intérêt accru des investisseurs.

Non moins impressionnante, Vivo Energy Côte d'Ivoire (SHEC) a enregistré une hausse de +10.19% sur la dernière semaine, portant son prix à 2325 XOF. Sur une période de 180 jours, l'action affiche même une progression de +40.06%, avec un volume d'échanges en forte augmentation de +122.29%.

Par ailleurs, la Bank of Africa - Mali (BOAM) a gagné +5.14% sur 7 jours pour atteindre 5625 XOF. Sur 180 jours, l'action BOAM montre une croissance robuste de +29.16%, reflétant une confiance soutenue dans le secteur bancaire malien.

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Enfin, CFAO Motors Côte d'Ivoire (CFAC) a progressé de +27.92% sur 90 jours, se négociant à 1695 XOF. Sa performance sur 180 jours est également positive avec +13%.

Ces mouvements soulignent le dynamisme et les opportunités que présente le marché boursier ouest-africain. Daba Finance s'engage à vous fournir des analyses claires pour naviguer ces marchés.

Ceci n'est pas un conseil financier. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

Points clés à retenir

  • Quatre titres de la BRVM ont affiché des hausses de prix significatives.
  • Safca Côte d'Ivoire (SAFC) mène la danse avec +42.86% sur 90 jours.
  • Vivo Energy CI (SHEC) a progressé de +10.19% sur 7 jours.
  • Bank of Africa - Mali (BOAM) et CFAO Motors CI (CFAC) ont également enregistré des gains notables.

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