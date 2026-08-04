Angola: Les travaux sur la route nationale 190 affichent une exécution physique de 52%

Cazombo — Les travaux de construction de la route nationale 190, sur le tronçon Cazombo/Luau, atteignent un taux d'exécution physique de 52%.

L'information a été rendu publique ce lundi, par le représentant de l'entreprise de construction QGMI, Marcelo Garcia, responsable chargé des travaux, lors de la visite d'évaluation du ministre d'État et chef de la Maison militaire de la Présidence de la République, João Ernesto dos Santos « Liberdade ».

Selon le responsable, sur les 183 kilomètres de la route, 42 sont déjà asphaltés et 84 nivelés, soulignant que l'objectif est d'atteindre d'ici la fin de l'année, 75 % d'exécution physique avec l'asphaltage de 85 km.

Il a rassuré que les travaux seront achevés en 2027.

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Au cours de sa visite, le ministre d'État João Ernesto dos Santos a appelé l'entrepreneur au respect strict des délais impartis.

Ce tronçon, en construction depuis 2025, relie Cazombo, le chef-lieu de la province, aux municipalités de Nana Candundo et Luau.

La route nationale 190 s'étend sur 247 kilomètres, dont 183 kilomètres sont en cours de réhabilitation.

Les travaux, dont le budget est estimé de 276 millions de dollars, prévoient également la construction de deux ponts, la signalisation, la restauration environnementale et l'aménagement des voies latérales.