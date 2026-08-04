Angola: Le bilan de l'accident de Cuanza-Sul s'élève à 22 morts

Sumbe — Le bilan de l'accident de la route survenu ce lundi matin au carrefour de Quibáula, sur la route nationale 100 de la province de Cuanza-Sul (Angola), est passé de 21 à 22 morts.

L'accident a impliqué une collision entre un autobus de passagers et un tricycle motorisé qui transportait du carburant, provoquant un violent incendie.

La vice-gouverneure de la province de Cuanza-Sul chargée des secteurs politique, social et économique, Clara Vieira Tavares, a déclaré que le gouvernement provincial apportait son aide aux familles des victimes et supervisait toutes les opérations de secours liées à cette tragédie.

Selon la responsable, quatre patients souffrant de brûlures graves ont été évacués vers l'hôpital spécialisé dans le traitement des grands brûlés à Luanda.

Par ailleurs, Nelson Camilo, directeur général de l'hôpital général Comandante Raúl Díaz Argüelles, a indiqué que 11 patients avaient pu quitter l'établissement, tandis que quatre autres restaient hospitalisés sous surveillance médicale pour des blessures légères.

Il s'agit du deuxième accident causant un nombre important de décès cette année. Le premier a eu lieu en mars, faisant 10 morts et 34 blessés.