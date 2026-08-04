Angola: Les pompiers enregistrent sept décès ce week-end au pays

3 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/VIC/LUZ

Luanda — Sept personnes sont décédées et 31 ont été blessées à travers le pays ce week-end, à la suite de 98 incidents recensés par le Service de protection civile et des pompiers.

Selon le rapport d'intervention du service pour les dernières 72 heures, transmis à l'ANGOP ce lundi, on observe une baisse de neuf décès, cinq blessés et 25 incidents par rapport à la même période l'année dernière.

Parmi les décès, deux sont attribués à des noyades présumées et deux à des accidents de la route ; on dénombre également un cas de chute grave, un cas de décès de cause indéterminée et un cas de suicide présumé par pendaison.

Concernant les blessés, le document indique que 18 cas résultent d'accidents de la route, huit d'agressions physiques, trois de brûlures liées à des incendies et deux d'engins explosifs.

Au cours des dernières 72 heures, le Service de protection civile et des pompiers a également mené 109 opérations d'urgence diverses, notamment 63 interventions de soins pré-hospitaliers.

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