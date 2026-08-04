Angola: Le pays et la Chine enregistrent un volume d'échanges de 10,8 milliards de dollars

Luanda — L'Angola et la Chine ont enregistré un volume d'échanges de 10,8 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année, un chiffre qui pourrait dépasser le total de 20,8 milliards de dollars, atteint en 2025, d'ici la fin de l'année.

Ces données ont été présentées ce lundi à Luanda par l'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, à l'issue d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, consacrée aux relations bilatérales.

S'adressant à la presse, le diplomate a souligné que le volume des échanges s'était élevé à 20,8 milliards de dollars en 2025 et qu'il avait déjà atteint 10,8 milliards de dollars au premier semestre de l'année en cours, une tendance qui laisse présager une nouvelle croissance d'ici la fin de l'année.

Zhang Bin a fait état d'un intérêt croissant de la part des entreprises et des investisseurs chinois pour le développement de projets en Angola.

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Dans ce contexte, il a indiqué que plusieurs délégations d'affaires chinoises s'étaient rendues en Angola pour évaluer les opportunités d'investissement, alors même que les relations économiques entre les deux nations affichent une évolution positive.

Concernant la mobilité, Zhang Bin a révélé que l'Ambassade de Chine en Angola avait délivré plus de 3 000 visas à des citoyens angolais au cours de ces six premiers mois.

Selon le diplomate, ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à la période suivant la pandémie de Covid-19 et reflète l'intensification des échanges entre les deux peuples.

Pour Zhang Bin, la hausse du nombre de visas délivrés accompagne le renforcement des échanges et témoigne de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Chine.

Par ailleurs, l'ambassadeur a indiqué que la rencontre a également permis de faire le point sur la coopération entre les organes législatifs des deux pays et de parvenir à de nouveaux accords visant à renforcer le partenariat parlementaire et institutionnel.

Selon Zhang Bin, l'Angola et la Chine ont convenu d'intensifier les visites de haut niveau entre les dirigeants parlementaires, de renforcer les échanges entre les commissions spécialisées et de promouvoir le partage d'expériences dans les domaines de la gouvernance et du contrôle parlementaire.

Les relations entre les deux pays revêtent un caractère stratégique et reposent sur une coopération solide en matière d'économie, de commerce et d'investissement, avec une attention particulière portée aux infrastructures..