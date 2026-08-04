Angola: Les blessés graves de l'accident survenu à Cuanza-Sul transférés à l'hôpital Julius Nyerere

Luanda — Quatre sur les douze blessés graves de l'accident survenu ce lundi à l'aube sur la route nationale 100 (EN-100), dans la province de Cuanza-Sul, sont actuellement soignés à l'hôpital des brûlés Président Julius Nyerere à Kilamba, Luanda.

Le drame, qui a fait 22 morts et 12 blessés graves, s'est produit ce lundi vers 5 h 00, à la suite d'une collision entre un bus et une moto transportant du carburant, au carrefour de Qibaúla sur la route nationale 100, à Cuanza-Sul.

Le transfert des blessés à l'hôpital Président Julius Nyerere, inauguré samedi dernier, vise à assurer une prise en charge spécialisée aux patients en état critique, au sein d'un centre national de référence pour le traitement des brûlures et autres lésions complexes.

Le bus, qui transportait 46 passagers, venait de la province de Huíla à destination de Luanda, la capitale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans sa déclaration à l'ANGOP, le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale, Mário Lino de Sousa, a déclaré que les agents de la police nationale, du service de la protection civile et des pompiers, ainsi que de la santé étaient déployés sur le lieu de l'accident pour secourir les victimes.

En attendant, la police mène une enquête afin de déterminer les circonstances de la collision et les causes réelles de l'accident.