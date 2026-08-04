Angola: Un ministre d'État inspecte les travaux de construction de la route nationale 190

Luau — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président, João Ernesto dos Santos « Liberdade», se trouve dans la province de Moxico Leste depuis ce matin (lundi) pour évaluer l'avancement physique des travaux de construction de la route nationale 190.

Ce tronçon, en construction depuis 2025, relie le chef-lieu de la province, Cazombo, aux municipalités de Nana Candundo et de Luau, sur une distance de plus de 200 kilomètres.

Au total, la route nationale 190 s'étend sur 247 kilomètres; le tronçon de 183 kilomètres actuellement en réhabilitation présentait auparavant un niveau de dégradation élevé.

Depuis le lancement du projet, dont le budget s'élève à environ 276 millions de dollars, plus de 130 kilomètres ont déjà été revêtus, et il reste 60 kilomètres à réaliser. Le projet comprend également la construction de trois ponts, la signalisation, la restauration environnementale et l'aménagement d'accotements.

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Le programme du responsable, accompagné du ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos dos Santos, prévoit également une visite technique des sites où seront construits l'aéroport et la future ville de Cazombo.

À l'issue de cette visite de quelques heures, la délégation rencontrera des membres du gouvernement provincial.

Avec une population de plus de 400 000 habitants, le Moxico-Leste, dont le chef-lieu est Cazombo, est l'une des trois nouvelles provinces d'Angola, officialisées en 2025 dans le but de rapprocher les services sociaux de la population.

Neuf municipalités composent la province du Moxico-Leste: Caianda, Cameia, Cazombo, Lago Dilolo, Lóvua do Zambeze, Luacano, Luau, Macondo et Nana Candundo.