Congo-Brazzaville: Crise à la Fécohand - Les clubs affiliés à la dynamique expliquent les raisons à l'inspecteur général des sports

Justin Dinga a eu, le 31 juillet à Brazzaville, une séance de travail avec les responsables des clubs affiliés à la Dynamique le Réveil du handball congolais. La crise à la Fédération congolaise de handball (Fécohand) qui continue d'alimenter les conversations ne peut trouver une issue que grâce à un dialogue franc avec toutes les parties.

La rencontre s'est déroulée à huis clos. La presse n'ayant pas eu accès dans la salle est restée à l'extérieur pour attendre les conclusions. La réunion a été initiée par le ministère des Sports, dans l'objectif de poursuivre les échanges avec les responsables des clubs membres de la Dynamique afin d'examiner les pistes de sortie de la crise qui secoue le handball congolais depuis plusieurs mois.

Cette démarche suscite de l'espoir quant à la sortie de la crise. « Il a demandé qu'on trouve des solutions, qu'il y a une médiation et tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre cette crise. Nous lui avons dit de se baser sur les textes et la circulaire du ministre. Il n'y avait pas deux ou trois sentences de la CCAS que nous leur avons transmises. Cela va leur permettre de travailler et de trouver une issue favorable pour que cette crise soit dénouée immédiatement pour le bien-être de tous les sportifs », a expliqué Aymar Mayoulou à la presse au terme de la réunion.

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« Ils nous ont écoutés et répondu à nos questions. Leur souhait est que cela se rejoue très vite. Ils vont nous rappeler pour qu'on trouve des solutions ensemble », a-t-il ajouté . Les attentes sont très grandes pour la prochaine réunion. La priorité est désormais à l'écoute mutuelle, au compromis et au dialogue constructif pour trouver un accord commun afin de relancer la machine du handball.