Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le nouveau directeur général de la Sclog dévoile sa feuille de route stratégique

3 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fortuné Ibara

Joseph Kouamé, nouveau directeur général de la Société commune de logistique (Sclog), a présenté, le 31 juillet à Brazzaville, la feuille de route de son mandat devant ses collaborateurs et les partenaires du secteur. Cette feuille de route stratégique repose sur trois axes majeurs : la sécurité opérationnelle, la continuité des approvisionnements et la réduction des pertes de produits.

Entreprise chargée du stockage et du transport des hydrocarbures liquides (Gazole, essence, jet fuel, fioul, pétrole lampant) à l'échelle nationale, la Sclog entend renforcer le respect de ses standards de sécurité.

« Si vous avez le feu dans un dépôt ou un accident, tout s'arrête. Il y a trois choses essentielles dans une société comme Sclog. La première, c'est la sécurité, parce que si vous avez le feu dans un dépôt, tout s'arrête. Si vous avez un accident, tout s'arrête. Deuxième élément important, c'est la performance, c'est-à-dire qu'il faut assurer l'alimentation, les livraisons des villes, pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Troisièmement, limiter les pertes, parce que dans le secteur des hydrocarbures, il y a beaucoup de pertes de produits. Il faut qu'on contribue à trouver des solutions. Faire en sorte que les propriétaires des produits ne les perdent pas dans le coulage », a souligné Joseph Kouamé, lors de sa prise de parole, insistant sur la nécessité d'éviter les ruptures de stock en ville et de lutter contre le coulage lors du transport des volumes issus de la raffinerie et des importations.

Pour concrétiser ces orientations, le nouveau dirigeant mise sur le renforcement du capital humain à travers la formation et la motivation du personnel. Un cap accueilli favorablement par la cheffe du personnel, Anne-Clarisse Ngouari, qui a réaffirmé l'engagement des agents à soutenir la continuité des projets entrepris sous l'ancienne direction.

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« Vous savez que quand il y a un entrant, il y a la continuité. Et comme vous avez su remarquer dans son discours, il a promis d'amener les projets laissés qui n'ont pas été terminés par son prédécesseur. Et donc, en toute cohésion, il mettra les énergies possibles pour pouvoir mener à bien tout ce qui est prévu pour continuer à travailler dans la sérénité. Nous sommes ici en tant qu'agents et le recevons avec joie, prêts à l'accompagner pour mener à bien les activités à la Sclog en vue d'un rendement meilleur souhaité par tous », a indiqué Anne-Clarisse Ngouari.

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