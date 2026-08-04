Congo-Brazzaville: Coupe nationale de football - Les Diables noirs perdent la défense de leur titre

Les affiches des quarts de finale, version masculine, qui se disputeront les 5 et 6 août ont été dévoilées au terme des matches de poules disputés le 2 août.

Les Diables noirs ne défendront pas leur titre. Les tenants du titre ont concédé une défaite surprise à Pointe-Noire, 0-1, face à Munisport. Le match nul 1-1 face à l'AS Otohô, à l'entame de la compétition, n'a pas suffi pour poursuivre l'aventure. L'élimination des Diables noirs n'est pas la seule surprise de la phase de poules.

L'Athlétic club Léopards de Dolisie a terminé, lui aussi, dernier de son groupe avec un petit point obtenu, le 2 août à Kinkala, devant l'Interclub 2-2. Lors de la première journée, les Fauves du Niari avaient été surpris dans leurs propres installations par V Club Mokanda, 0-1.

L'Etoile du Congo, vainqueur de Patronage Sainte-Anne 1-0, puis le Club athlétique renaissance aiglons, tombeur de l'AS Cheminots, vont s'affronter en quart de finale. La Jeunesse sportive de Talangai en découdra avec Patronage Sainte-Anne.

L'autre quart de finale mettra aux prises l'AS Otoho à l'Interclub. Le duel 100% ponténégrin sera au menu de ces quarts de finale.