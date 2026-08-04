Congo-Brazzaville: Coupe nationale de football - Les Diables noirs perdent la défense de leur titre

3 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Les affiches des quarts de finale, version masculine, qui se disputeront les 5 et 6 août ont été dévoilées au terme des matches de poules disputés le 2 août.

Les Diables noirs ne défendront pas leur titre. Les tenants du titre ont concédé une défaite surprise à Pointe-Noire, 0-1, face à Munisport. Le match nul 1-1 face à l'AS Otohô, à l'entame de la compétition, n'a pas suffi pour poursuivre l'aventure. L'élimination des Diables noirs n'est pas la seule surprise de la phase de poules.

L'Athlétic club Léopards de Dolisie a terminé, lui aussi, dernier de son groupe avec un petit point obtenu, le 2 août à Kinkala, devant l'Interclub 2-2. Lors de la première journée, les Fauves du Niari avaient été surpris dans leurs propres installations par V Club Mokanda, 0-1.

L'Etoile du Congo, vainqueur de Patronage Sainte-Anne 1-0, puis le Club athlétique renaissance aiglons, tombeur de l'AS Cheminots, vont s'affronter en quart de finale. La Jeunesse sportive de Talangai en découdra avec Patronage Sainte-Anne.

L'autre quart de finale mettra aux prises l'AS Otoho à l'Interclub. Le duel 100% ponténégrin sera au menu de ces quarts de finale.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.