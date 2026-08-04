Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - 500 veuves et jeunes filles-mères en formation sur le maraîchage

Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Pr Paul Valentin Ngobo, a ouvert, le 31 juillet à Brazzaville, une session de formation au profit des veuves et jeunes-mères sur la culture maraîchère. Le projet vise à garantir l'insertion sociale et l'autonomie financière à cette couche vulnérable.

La formation se tient dans le cadre du Projet agriculture, jeunes et entrepreneuriat (Paje). Elle a été lancée officiellement à Brazzaville mais s'étendra progressivement à Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Sibiti, Ngo et Kinkala. Pour ce premier module, cinq centts femmes veuves et jeunes filles-mères sont concernées.

Pendant une semaine, ces maraîchères apprendront des méthodes et pratiques de maraîchage plus innovantes afin de leur permettre d'accroître leur production et de gagner des revenus plus importants. Elles apprendront notamment comment enrichir le sol par la technique des biofertilisants, comment protéger les cultures, gérer les stocks, réduire les pertes et maîtriser les semences.

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A l'issue de la formation, le Paje offrira à chaque participante la logistique nécessaire devant lui permettre d'exercer son activité avec plus d'engagement et de professionnalisme. « Le Paje va vous remettre des kits de maraîchage composés des semences, du fumier, des arrosoirs, des petits équipements, les tenues et les bottes. Ces outils vous permettront de devenir des maraîchères professionnelles reconnues », a informé le ministre de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo.

En initiant ce projet, le but du gouvernement est d'accorder aux femmes et jeunes filles-mères un appui multiforme pour garantir leur inclusion sociale ainsi que leur autonomie financière.

Notons que Paje vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale et péri-urbaine pauvre en République du Congo. Il oeuvre à promouvoir l'insertion des jeunes et des groupes vulnérables, à renforcer les chaînes d'approvisionnement agricoles, à améliorer l'état nutritionnel et à diversifier les options alimentaires.