Algérie: L'épreuve orale du concours national d'accès à la formation aura lieu les 9 et 10 septembre prochain

3 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Ministère Justice

ALGER — Le ministère de la Justice a indiqué, lundi dans un communiqué, que l'épreuve orale du concours national d'accès à la formation pour l'obtention du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) aura lieu les 9 et 10 septembre prochain à la Faculté de droit de Saïd Hamdine (Université d'Alger 1).

Dans ce cadre, le ministère de la Justice-Commission centrale du concours national d'accès à la formation pour l'obtention du CAPA, a annoncé les résultats des épreuves écrites du concours national (session d'avril 2026), en prévision de l'épreuve orale qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2026 à la Faculté de droit de Saïd Hamdine (Université d'Alger 1).

"L'épreuve orale de ce concours se déroulera selon l'ordre chronologique sur la liste des admis. Ainsi, les candidats admis aux épreuves écrites du numéro 1 au numéro 835 passeront l'épreuve orale durant la matinée du 9 septembre, à partir de 08h00, tandis que les admis numérotés de 836 à 1.670 la passeront l'après-midi, à partir de 13h00", lit-on dans le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lendemain, "les candidats admis du numéro 1.671 au numéro 2.171 passeront l'épreuve orale durant la matinée, à partir de 08h00, tandis que ceux numérotés de 2172 à 2675 la passeront l'après-midi, à partir de 13h00".

"Est déclaré admis au concours, après avoir passé les épreuves écrites et orale, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20", a souligné la même source, précisant que "les candidats recalés peuvent consulter leurs notes ainsi que la moyenne obtenue dans les cinq épreuves écrites via le site web de l'Ecole de formation des avocats (http://efadz.com/capa2026), en saisissant leur nom, prénom et date de naissance dans les cases prévues à cet effet".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.