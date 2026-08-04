Algérie: L'épreuve orale du concours national d'accès à la formation aura lieu les 9 et 10 septembre prochain

ALGER — Le ministère de la Justice a indiqué, lundi dans un communiqué, que l'épreuve orale du concours national d'accès à la formation pour l'obtention du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) aura lieu les 9 et 10 septembre prochain à la Faculté de droit de Saïd Hamdine (Université d'Alger 1).

Dans ce cadre, le ministère de la Justice-Commission centrale du concours national d'accès à la formation pour l'obtention du CAPA, a annoncé les résultats des épreuves écrites du concours national (session d'avril 2026), en prévision de l'épreuve orale qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2026 à la Faculté de droit de Saïd Hamdine (Université d'Alger 1).

"L'épreuve orale de ce concours se déroulera selon l'ordre chronologique sur la liste des admis. Ainsi, les candidats admis aux épreuves écrites du numéro 1 au numéro 835 passeront l'épreuve orale durant la matinée du 9 septembre, à partir de 08h00, tandis que les admis numérotés de 836 à 1.670 la passeront l'après-midi, à partir de 13h00", lit-on dans le communiqué.

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Le lendemain, "les candidats admis du numéro 1.671 au numéro 2.171 passeront l'épreuve orale durant la matinée, à partir de 08h00, tandis que ceux numérotés de 2172 à 2675 la passeront l'après-midi, à partir de 13h00".

"Est déclaré admis au concours, après avoir passé les épreuves écrites et orale, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20", a souligné la même source, précisant que "les candidats recalés peuvent consulter leurs notes ainsi que la moyenne obtenue dans les cinq épreuves écrites via le site web de l'Ecole de formation des avocats (http://efadz.com/capa2026), en saisissant leur nom, prénom et date de naissance dans les cases prévues à cet effet".