Algérie: Inhumation du moudjahid Sayel Bouazza au cimetière de la commune de Beniane

3 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Mascara — Le moudjahid Sayel Bouazza, décédé dimanche soir à l'âge de 93 ans, a été inhumé, lundi après-midi au cimetière de la commune de Beniane, dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris auprès de la direction des Moudjahidine et des Ayants droit.

L'inhumation s'est déroulée en présence de membres de la famille révolutionnaire, des proches du défunt, ainsi que d'une foule nombreuse de citoyens, a précisé la même source.

Né en 1933 dans la commune de Beniane, le défunt avait rejoint les rangs de la glorieuse Guerre de libération en 1957, au sein de la sixième région de la Wilaya V historique. Il militait dans l'organisation civile du Front de Libération Nationale (FLN) en qualité de moussebil, selon la même source.

Le défunt s'était également vu confier la mission de recruter des jeunes, notamment dans les zones rurales avoisinant les communes d'Aouf et de Beniane, afin de les intégrer aux unités de l'Armée de Libération Nationale (ALN) de la région, a indiqué la Direction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A la suite de cette disparition, le directeur des Moudjahidine et des Ayants-droit, Khelifi Bahloul Khalifa, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Sayel Bouazza, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.