Algérie: Inhumation du moudjahid Sayel Bouazza au cimetière de la commune de Beniane

Mascara — Le moudjahid Sayel Bouazza, décédé dimanche soir à l'âge de 93 ans, a été inhumé, lundi après-midi au cimetière de la commune de Beniane, dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris auprès de la direction des Moudjahidine et des Ayants droit.

L'inhumation s'est déroulée en présence de membres de la famille révolutionnaire, des proches du défunt, ainsi que d'une foule nombreuse de citoyens, a précisé la même source.

Né en 1933 dans la commune de Beniane, le défunt avait rejoint les rangs de la glorieuse Guerre de libération en 1957, au sein de la sixième région de la Wilaya V historique. Il militait dans l'organisation civile du Front de Libération Nationale (FLN) en qualité de moussebil, selon la même source.

Le défunt s'était également vu confier la mission de recruter des jeunes, notamment dans les zones rurales avoisinant les communes d'Aouf et de Beniane, afin de les intégrer aux unités de l'Armée de Libération Nationale (ALN) de la région, a indiqué la Direction.

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A la suite de cette disparition, le directeur des Moudjahidine et des Ayants-droit, Khelifi Bahloul Khalifa, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Sayel Bouazza, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion.