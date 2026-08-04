Sénégal: La FSF fixe le démarrage de la saison de football pour le 30 septembre

Dakar — La saison de football 2026-2027 va démarrer le 30 septembre prochain, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans une lettre circulaire relative aux périodes de démarrage et de clôture de la prochaine saison de football.

Selon le document de la FSF, la date de la fin de la saison 2026-2027 est fixée au 30 juin 2027.

Concernant les périodes d'enregistrement et de transferts des joueurs professionnels, l'instance fédérale informe que la première période va du 1er août au 22 octobre 2026 et la deuxième période du mercato se déroulera du 1er février au 1er mars 2027.

Pour les joueurs amateurs, les périodes d'enregistrement et de transferts vont du 1er septembre au 30 décembre 2026 et du 1er au 31 mars 2027 pour la deuxième phase, a précisé la FSF.

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Au Sénégal, l'organisation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est du ressort de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), tandis que la Ligue amateur organise le championnat de National 1, National 2 et le championnat féminin.

Teungueth FC a été sacré champion de Ligue 1 durant la saison 2025-2026.

L' équipe de Rufisque va représenter le Sénégal en préliminaires de la Ligue africaine des champions de la Confédération africaine de football.