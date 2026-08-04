Sénégal: Grand Magal - L'appel à la paix et à la préservation de l'héritage de Serigne Touba salué par les fidèles mourides

Autorités religieuses et fidèles mourides ont salué l'appel à la paix, à l'unité nationale et à la préservation des valeurs héritées de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur du mouridisme, lancé lundi par le porte-parole du khalife général, Serigne Bass Abdou Khadre, lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba.

À la sortie de la cérémonie officielle, de nombreux fidèles ont dit avoir été particulièrement touchés par les messages appelant à la préservation des enseignements de Serigne Touba, fondés sur la foi, le travail, la discipline, le savoir et le service désintéressé.

L'imam Oumar Diène, président de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, a salué un événement qu'il a jugé "très riche et d'une grande importance", en soulignant qu'il a réuni des musulmans de divers horizons.

"Le Sénégal a aujourd'hui grandement besoin d'entente, de cohésion, d'harmonie, de paix et de concorde. Le message officiel du Grand Magal est très bien reçu, comme chaque année", a-t-il déclaré, formulant des prières pour un bon hivernage sur l'ensemble du territoire national.

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De son côté, Serigne Ahma Mbacké a rappelé que "le Magal est avant tout un moment de ressourcement spirituel", soulignant que les interventions de la matinée démontrent combien l'héritage de Serigne Touba demeure une source d'inspiration pour toute la nation.

Sokhna Yeumou Diop, venue de Dakar, a rappelé que les messages entendus lors de la cérémonie "invitent chacun à cultiver la paix, la solidarité et la cohésion sociale", dans un contexte où ces valeurs apparaissent plus que jamais nécessaires.

L'avocat El Hadji Diouf a quant à lui retenu les nombreux appels à la préservation des valeurs fondamentales de la société sénégalaise. "Il y a eu, comme d'habitude, que de bons messages pour la paix, le retour aux valeurs cardinales de notre peuple, l'éducation et le respect mutuel", a-t-il déclaré.

Plusieurs fidèles mourides interrogés par l'APS ont également salué les efforts déployés pour le bon déroulement du Magal, mettant en avant la mobilisation conjointe des autorités religieuses, des services de l'État, des collectivités territoriales, des bénévoles et des nombreux talibés engagés dans la "khidma" (service désintéressé).

Ils ont également insisté sur la dimension universelle du message de Cheikh Ahmadou Bamba, rappelant que son enseignement continue de promouvoir le dialogue, la tolérance, le travail et la recherche de l'excellence au service d'Allah et de la communauté.

Selon eux, la forte mobilisation observée à Touba témoigne de l'attachement des disciples à perpétuer l'oeuvre du fondateur du mouridisme et de leur volonté de transmettre cet héritage aux jeunes générations.

Au-delà de sa dimension commémorative, le Grand Magal demeure, selon eux, un moment de communion, de partage et de renouvellement de l'engagement des fidèles envers les idéaux de paix, de foi et de service incarnés par Cheikh Ahmadou Bamba.

"L'organisation est satisfaisante et l'esprit de solidarité reste intact. C'est ce qui fait la force du Magal depuis des générations", a pour sa part relevé un responsable de la commission d'entretien de la résidence Cheikhoul Khadim.