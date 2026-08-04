Sénégal: Magal de Touba - L'État promet investissements et vigilance routière

Touba — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, a réaffirmé, lundi, la volonté du gouvernement de renforcer les infrastructures de base à Touba, appelant toutefois à une mobilisation accrue contre les accidents de la circulation et pour la préservation de l'ordre public.

S' exprimant lors de la cérémonie officielle de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que ses remerciements au khalife général des mourides.

Mouhamadou Mactar Cissé a assuré que le chef de l'État demeure déterminé à concrétiser les engagements pris en faveur de la cité religieuse.

Il a rappelé que le dialogue, la concertation, la paix et le vivre-ensemble demeurent au coeur des orientations présidentielles, soulignant que "le message du président de la République est la paix, afin de bâtir un Sénégal prospère".

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Le ministre de l'Intérieur a insisté sur la nécessité de prendre des mesures fortes pour réduire les accidents de la circulation, notamment lors des grands événements religieux.

Selon lui, les différentes concertations menées sur cette problématique doivent désormais déboucher sur des actions concrètes, à travers une meilleure organisation de la circulation, le renforcement du maintien de l'ordre public et une présence accrue des forces de défense et de sécurité sur les routes.

Il a par ailleurs rendu hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, saluant son sens du pardon, de la responsabilité et de la paix face aux épreuves qu'il a traversées.

Prenant la parole au nom du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a transmis les remerciements de Serigne Mountakha Mbacké au président de la République pour les efforts consentis par l'État dans l'organisation du Grand Magal.

Le porte-parole du khalife général des mourides a, en outre, appelé à un retour aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, afin de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de solidarité dans un contexte mondial marqué par de nombreux conflits.

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a par ailleurs invité les forces de défense et de sécurité à renforcer les contrôles sur les axes routiers pour limiter les accidents, avant de formuler des prières pour le repos de l'âme des victimes de la circulation enregistrées durant le Grand Magal.

Il s'est aussi attardé sur la dimension économique de cet évènement religieux, en faisant allusion à une récente étude universitaire qui évalue les retombées économiques du Grand Magal à près de 630 milliards de francs CFA.

Selon lui, ces résultats illustrent l'importance de poursuivre les investissements pour relever les défis de développement de Touba.