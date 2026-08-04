Algérie: Le ministre de l'Hydraulique salue l'avancement de plusieurs projets du secteur

BLIDA — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a salué, lundi à Blida, l'état d'avancement de plusieurs projets en cours de réalisation à travers la wilaya pour renforcer l'alimentation en eau potable (AEP), notamment ceux liés au système de transfert de l'eau dessalée à partir de l'usine de dessalement d'eau de mer (SDEM) Fouka 2 de Tipasa.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite inopinée effectuée dans la journée pour inspecter divers projets relevant de son secteur en cours de réalisation dans la wilaya de Blida, le ministre a indiqué avoir constaté un taux d'avancement positif qui permettra leur mise en service au cours de la semaine prochaine.

Le ministre a entamé sa visite par l'inspection du projet de construction de la station monobloc de traitement des eaux à El Affroun, dont la capacité de production quotidienne s'élève à 8.600 m3. Sa mise en service est prévue au plus tard au cours de la semaine prochaine, après la finalisation de la phase d'essais.

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Cette nouvelle station, alimentée à partir du barrage " El Mostakbal " de Bouroumi (commune d'El Affroun), contribuera à éliminer définitivement la problématique d'alimentation en eau potable et à améliorer le service public dans la région- ouest de la wilaya, notamment dans les communes d'El Affroun, Oued Djer et Mouzaia, selon les explications du ministre.

Dans la commune de Chebli, M. Bouzegza s'est également enquis de l'avancement des travaux du projet de la station de pompage n1, liée au système de transfert des eaux dessalées depuis la SDEM de Fouka 2.

Il a donné des instructions fermes pour la mise en service de cette importante infrastructure de production au plus tard la semaine prochaine, afin de garantir un approvisionnement régulier de plusieurs communes de la partie -est, telles que Larbaâ, Bougara et Meftah.

Au pôle urbain "Safsaf", sis sur les hauteurs de la commune de Meftah (extrême -est de la wilaya), le ministre a inspecté un projet similaire prévu lui aussi à la mise en service durant la semaine prochaine et qui contribuera à renforcer l'AEP des habitants de la région, ainsi que du pôle voisin "Haouch Errih" et de plusieurs communes.

Au pôle urbain Sidi Serhane, sur les hauteurs de la nouvelle ville de Bouinan, M. Bouzegza a inspecté le projet de réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 30.000 m3 destiné au stockage des eaux dessalées.

Le ministre a rappelé que l'ensemble de ces projets avait déjà fait l'objet d'une visite de sa part en mai dernier. Il a souligné avoir tenu à les inspecter aujourd'hui pour s'assurer du bon déroulement des travaux à un rythme permettant leur réception dans les délais impartis, notant que l'Etat a mobilisé des enveloppes financières "conséquentes" pour la réalisation de projets "stratégiques" afin d'assurer un approvisionnement régulier de la population en eau potable.

Dans le même contexte, le ministre a souligné que le secteur s'oriente progressivement vers une gestion intelligente et un contrôle à distance de l'ensemble des projets pour éliminer les fuites et les dysfonctionnements enregistrés, sous la supervision de compétences algériennes, en s'appuyant sur des compteurs intelligents et des technologies fondées sur des bases scientifiques précises, avec l'aide d'équipements de pointe.