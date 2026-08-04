Algérie: Deux records nationaux battus par les nageuses du CR Belouizdad à Oran

ALGER — Les nageuses du CR Belouizdad, Amal Melih et Jihane Ben Chadli, ont établi deux nouveaux records nationaux lors du Championnat d'Algérie Open de natation, disputé à Oran, a annoncé Algeria Aquatics.

Amal Melih s'est illustrée sur l'épreuve du 50 mètres dos, en améliorant le record national grâce à un chrono de 29.03 secondes, confirmant sa progression et son statut parmi les meilleures spécialistes algériennes de la discipline.

De son côté, sa coéquipière Jihane Ben Chadli a également marqué la compétition en battant le record d'Algérie du 200 mètres dos, qu'elle a porté à 2 min 19 sec 67/100, à l'issue d'une prestation de haut niveau.

Ces deux performances permettent au CR Belouizdad de réaliser un remarquable doublé dans les épreuves de dos et témoignent du niveau technique affiché par ses nageuses lors de ce rendez-vous national.

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Algeria Aquatics a salué ces deux nouveaux records nationaux, félicitant Amal Melih, Jihane Ben Chadli ainsi que le CR Belouizdad pour ces performances, tout en leur souhaitant davantage de succès et de nouveaux exploits lors des prochaines échéances nationales et internationales.

Les épreuves du championnat national de natation d'été Open et masters, se poursuivent jusqu'au 4 août à la piscine olympique du Complexe sportif Miloud Hadefi d'Oran, avec la participation de 290 nageurs (189 messieurs et 101 dames) représentant 41 clubs.