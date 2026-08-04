Algérie: Le ministre de la Santé s'enquiert des conditions de prise en charge des blessés

TIMIMOUN — Le ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, s'est rendu, lundi, à l'Etablissement public hospitalier (EPH) Chahid El Hachemi-M'hamed de Timimoun, où il s'est enquis des conditions de prise en charge médicale des blessés de l'accident de la route survenu samedi dernier dans cette wilaya.

Le ministre a tenu à s'enquérir de l'état de santé de chaque blessé et des soins prodigués par les équipes médicales, insistant sur "la nécessité de continuer à assurer aux blessés la meilleure prise en charge médicale et psychologique jusqu'à leur rétablissement".

Par la même occasion, le ministre a salué "l'esprit de solidarité et d'entraide reflétant l'authenticité de la société algérienne et ses valeurs humaines ancrées dans de telles circonstances".

Il a également rendu hommage aux "efforts considérables déployés par les corps médical et paramédical et l'ensemble des personnels de l'établissement hospitalier".

"Leur professionnalisme, leur intervention rapide et leur mobilisation pour assurer une prise en charge optimale des blessés témoignent de la capacité du secteur de la santé à répondre immédiatement aux situations d'urgence", a-t-il dit.