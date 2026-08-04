Algérie: Le ministre de la Santé s'enquiert des conditions de prise en charge des blessés

3 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Ministère Santé

TIMIMOUN — Le ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, s'est rendu, lundi, à l'Etablissement public hospitalier (EPH) Chahid El Hachemi-M'hamed de Timimoun, où il s'est enquis des conditions de prise en charge médicale des blessés de l'accident de la route survenu samedi dernier dans cette wilaya.

Le ministre a tenu à s'enquérir de l'état de santé de chaque blessé et des soins prodigués par les équipes médicales, insistant sur "la nécessité de continuer à assurer aux blessés la meilleure prise en charge médicale et psychologique jusqu'à leur rétablissement".

Par la même occasion, le ministre a salué "l'esprit de solidarité et d'entraide reflétant l'authenticité de la société algérienne et ses valeurs humaines ancrées dans de telles circonstances".

Il a également rendu hommage aux "efforts considérables déployés par les corps médical et paramédical et l'ensemble des personnels de l'établissement hospitalier".

"Leur professionnalisme, leur intervention rapide et leur mobilisation pour assurer une prise en charge optimale des blessés témoignent de la capacité du secteur de la santé à répondre immédiatement aux situations d'urgence", a-t-il dit.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.