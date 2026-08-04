Sénégal: Touba - Inauguration d'un commissariat pour renforcer le dispositif sécuritaire de la cité religieuse

Touba — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Moukhtar Cissé, a procédé, lundi, à l'inauguration du commissariat de Touba Tawfekh, une nouvelle infrastructure destinée à renforcer le dispositif sécuritaire de la cité religieuse, a constaté l'APS.

Cette réalisation s'inscrit dans la politique de modernisation des services de sécurité et d'amélioration de la couverture policière, afin de mieux répondre aux besoins de protection des personnes et des biens, a indiqué le ministre de l'Intérieur, en présence de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des autorités administratives, territoriales, policières, religieuses et coutumières.

M. Cissé a rappelé que Touba, deuxième ville du Sénégal, occupe une place centrale en raison de sa dimension spirituelle, de son poids démographique, de son développement économique et de sa position géographique.

Il a relevé que cette forte croissance s'accompagne de défis sécuritaires de plus en plus importants, marqués notamment par la délinquance, les trafics illicites, les tensions sociales, les accidents de la circulation et les risques liés aux grands rassemblements, justifiant ainsi le renforcement du maillage sécuritaire de la ville.

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Le ministre a indiqué que la construction de ce commissariat, financée par l'État du Sénégal, s'inscrit dans le programme du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique consacré à la modernisation des infrastructures de sécurité sur l'ensemble du territoire national.

Il a précisé que cette réalisation participe également à la mise en oeuvre du schéma directeur 2025-2029 de la Direction générale de la Police nationale, qui prévoit la réhabilitation et la construction de nouveaux commissariats afin de rapprocher les services de sécurité des populations et de renforcer la lutte contre la criminalité.

Selon lui, cette nouvelle infrastructure, réalisée conformément aux normes et standards en vigueur, offre aux policiers un cadre de travail adapté tout en garantissant un meilleur accueil des usagers.

M. Cissé s'est dit convaincu que le commissariat de Touba Tawfekh contribuera au renforcement de la sécurité des personnes et des biens, à une lutte plus efficace contre la délinquance et la criminalité, ainsi qu'à une meilleure accessibilité des services de police, répondant ainsi aux attentes des populations et des autorités religieuses de la cité de Touba.