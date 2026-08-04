Ile Maurice: «Road rage» - Quand la colère prend le volant

Un bon véhicule et un permis de conduire ne suffisent pas pour garantir la sécurité sur nos routes. Lorsqu'un conducteur ne maîtrise pas sa colère, il peut rapidement devenir un danger pour lui-même et pour les autres.

Un coup de klaxon, une priorité non respectée ou un véhicule qui coupe la route peut provoquer une réaction agressive. Pourtant, répondre à cette provocation ne fait qu'augmenter les risques de conflit et d'accident. Sur la route, l'important n'est pas de savoir qui a raison, mais de rentrer chez soi en toute sécurité.

Dans ce 18e épisode de Sekirite nou priorite, Kavina Ramasawmy aborde le phénomène du road rage, tandis que Barlen Munusami explique ce que prévoit la loi face aux comportements agressifs.

Le message est simple : respirer, ralentir et garder son calme. Une seconde de colère peut entraîner des conséquences pour toute une vie. Sur la route, gardons le contrôle et protégeons des vies.