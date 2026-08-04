Ile Maurice: Des députés rouges réagissent

À l'issue de la réunion parlementaire tenue au Prime Minister's Office, hier, des membres du gouvernement ont réagi à la révocation de Sydney Pierre de ses fonctions de junior minister au Tourisme, après son vote contre l'amendement au Welfare State dans le cadre du Finance Bill. Ils se sont également exprimés sur la nomination des nouveaux junior ministers et l'interpellation de Malina Cheeneebash, conduite dimanche au poste de police de Pope Hennessy alors qu'elle menait un sit-in devant le Parlement pour protester contre la réforme des pensions.

Ehsan Juman, député de la circonscription n°3 (Port-Louis Maritime-Port-Louis Est):

«Je suis bien attristé pour mon collègue Sydney Pierre. C'est quelqu'un qui est allé au bout de sa fonction. Il en a payé le prix. (...) Si vous prenez certaines décisions, il y a des conséquences. Moi aussi, je suis au courant et d'autres camarades le sont également. Je le salue. (...) C'est une inspiration, sauf qu'en tant que ministre, parfois, il nous faut choisir.»

Rajen Narsinghen, junior minister des Affaires étrangères :

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«Je suis pour les manifestations pacifiques. On a le droit d'exprimer notre opinion. Dans une société démocratique, nous devons pouvoir l'encourager. (...) Toutefois, il ne faut pas qu'il y ait d'abus de la part des organisations ou des individus. Il ne faut pas non plus que la police agisse de façon disproportionnée.»

Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres :

«J'ai appris qu'il y a de nouveaux junior ministers. (...) Félicitations à eux. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il est important que chacun connaisse ses responsabilités et ses devoirs. (...) Le système politique est tel qu'un junior minister et un ministre ont une responsabilité collective. Ce n'est pas seulement à Maurice. C'est le cas dans tous les pays où il y a un système ministériel. De ce fait, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, n'avait pas le choix concernant l'ancien junior minister. Ce n'est pas comme s'il avait le choix de faire autrement. (...) C'est aussi simple que ça. Et pour un backbencher, c'est différent. (...) Tout le monde a le droit de manifester dans le respect de la loi, et il nous faut avoir du respect pour les manifestants.»