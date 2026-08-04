Ile Maurice: Durant ces vacances - Va à la découverte des «trésors» de l'île

Les vacances scolaires ont commencé depuis deux semaines. Entre moments de repos, jeux et sorties en famille, les enfants profitent de cette pause bien méritée avant de reprendre le chemin de l'école. Mais il leur reste encore deux semaines avant la rentrée. L'occasion parfaite pour vivre de nouvelles aventures et découvrir autrement notre belle île.

Car Maurice ne se résume pas seulement à ses plages et son lagon turquoise. Derrière ses paysages connus se cachent de véritables trésors : des forêts abritant des espèces rares, des jardins remplis de plantes étonnantes, des réserves naturelles, des animaux fascinants et des lieux qui racontent notre histoire.

Pendant ces dernières semaines de vacances, pourquoi ne pas partir à l'exploration de ces richesses en famille ?

Des forêts luxuriantes aux jardins botaniques, en passant par les réserves marines, les parcs animaliers et les sites historiques, notre île offre de nombreuses occasions d'apprendre tout en s'amusant.

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Une île riche d'une nature exceptionnelle

Maurice est reconnue dans le monde entier pour sa biodiversité unique. Certaines plantes et certains animaux qui vivent sur notre île sont dits endémiques, c'est-àdire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète.

C'est le cas de la crécerelle (photo) de Maurice, de la grosse cateau verte ou encore de plusieurs espèces de plantes rares qui font la richesse de notre patrimoine naturel. Découvrir ces espèces permet aux enfants de mieux comprendre l'importance de protéger la nature afin que les générations futures puissent elles aussi en profiter.

Des sorties pour apprendre tout en s'amusant

Les vacances sont l'occasion idéale de partir à la découverte de Maurice. Plusieurs sites permettent de vivre une véritable aventure tout en apprenant de nouvelles choses.

Au coeur de la forêt mauricienne

Le Black River Gorges National Park (ci-dessous), le plus grand parc national de Maurice, invite les familles à explorer la forêt indigène, admirer de magnifiques paysages et observer différentes espèces d'oiseaux.

La Vallée de Ferney propose également une immersion dans une forêt préservée où petits et grands peuvent découvrir la richesse de la faune et de la flore mauriciennes.

Autre lieu incontournable, la Vallée d'Osterlog Endemic Garden (ci-dessous) permet de parcourir un sentier entouré de nombreuses plantes endémiques. Une belle façon d'en apprendre davantage sur les espèces qui rendent Maurice si particulière.

Au SSR Botanical Garden à Pamplemousses, les visiteurs peuvent admirer une incroyable collection de plantes tropicales, de palmiers venus des quatre coins du monde et les célèbres nénuphars géants qui émerveillent les petits comme les grands.

À la découverte des trésors du lagon

Le patrimoine mauricien ne se limite pas à la terre. Sous les eaux du lagon se cache également un univers fascinant. Au Blue-Bay Marine Park, les visiteurs peuvent observer la richesse des récifs coralliens et des poissons tropicaux. Cette sortie permet de mieux comprendre pourquoi les coraux sont essentiels à la vie marine.

L'île-aux-Aigrettes est, quant à elle, un véritable sanctuaire de la biodiversité. Cette réserve naturelle accueille plusieurs espèces endémiques de plantes et d'animaux, et montre aux visiteurs les efforts entrepris pour préserver le patrimoine naturel de Maurice.

Des rencontres inoubliables avec les animaux

Les amoureux des animaux peuvent également profiter des vacances pour découvrir plusieurs parcs.

À La Vanille Nature Park, les célèbres tortues géantes, les crocodiles et bien d'autres espèces offrent une expérience fascinante aux visiteurs.

Aux Casela Nature Parks, les familles peuvent observer de nombreux animaux et participer à différentes activités en pleine nature.

Voyager dans l'histoire de Maurice

Les vacances sont aussi une excellente occasion de découvrir le patrimoine historique et culturel de notre île.

À L'Aventure du Sucre, les enfants peuvent retracer l'histoire de la canne à sucre et comprendre comment cette culture a contribué au développement de Maurice.

À Chamarel, les visiteurs découvrent l'un des paysages les plus célèbres de l'île avec la Terre des sept couleurs et sa magnifique cascade. Ce site permet également d'en apprendre davantage sur la formation des paysages volcaniques.

Deviens un explorateur de Maurice

Les vacances sont faites pour se divertir, mais aussi pour apprendre et faire de belles découvertes. Chaque sortie est l'occasion d'en savoir plus sur la nature, les animaux, l'histoire et les traditions qui font la richesse de notre pays.

En visitant ces lieux, les enfants découvrent que Maurice est bien plus qu'une destination de rêve. C'est une île remplie de trésors qu'il appartient à chacun de connaître, d'apprécier et, surtout, de protéger.

Alors, quelle sera ta prochaine aventure ?

Le savais-tu?