Afrique: Afrobasket U18 filles et garçons 2026 - La Côte d'Ivoire prête à faire la fête

La fête des U-18 filles et garçons s'annonce grandiose à Abidjan. C'est pour rassurer l'opinion nationale et internationale et sonner la mobilisation que le président du comité d'organisation, Moussa Diarra, a prononcé une conférence de presse vendredi, à la salle de conférences du Palais des sports de Treichville.

Il était entouré des coachs Stéphane Konaté (sélection masculine), Christelle NGarsanet (sélection féminine), et du Directeur général des sports et de la vie fédérale, Adama Doumbia. Les deux sélections nationales U18 filles et garçons ont participé à cet exercice dont l'autre objectif était de faire le point sur les préparatifs de l'événement qui va rassembler 24 nations, du 5 au 16 août, au bord de la lagune Ébrié.

« C'est la première fois que la Côte Ivoire va accueillir un tel événement réunissant les U-18 féminine et masculine. On veut que ce soit une belle fête populaire. On veut surtout réussir ce tournoi. Cela signifie que nous devons présenter une bonne organisation, accueillir chaleureusement tous les pays qui viendront faire la fête avec nous. Mais nous devrons aller au-delà de l'Akwaba en remportant le trophée », a indiqué le président Moussa Diarra.

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Il n'a pas manqué de traduire toute sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara ; au Premier ministre, Robert Beugré Mambé, et au ministre des Sports, Adjé Silas Metch, qui ont permis qu'à cette période difficile, cette messe des 18 ans et moins du continent puisse se tenir en Côte d'Ivoire.

Moussa Diarra a également fait un clin d'oeil à l'Office national des sports (Ons), grâce à qui cette compétition pourra se jouer dans des salles de jeu relookées et remises aux normes internationales.

Au cours de la conférence de presse, Moussa Diarra a insisté sur la mouture de tout ce qui a été fait jusque-là. De la formation du comité d'organisation, en passant par la préparation des équipes, le patron du basket-ball ivoirien a donné des informations rassurantes. Notamment sur les joueurs et de leurs staffs techniques.

« Depuis plusieurs mois, les équipes fourbissent leurs armes. La fédération a pris le soin de les doter de staffs techniques rompus. Konaté Stéphane et Christelle NGarsanet, deux anciens internationaux, ont eu tout le temps de bâtir leur équipe. A ce jour, nous avons confiance en nos équipes. Il y a eu des matchs tests pleins d'enseignements. Ce sont des joueurs que nous avons détectés dans notre championnat national, mais aussi en Europe et aux États-Unis qui forment, à ce jour, une équipe mue par un même objectif : faire rayonner la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas nous contenter d'organiser ou de participer pour la forme. On va mettre tout en oeuvre pour gagner à domicile, comme la Can que le pays a organisée en 2023. C'est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien à s'approprier cet événement », promet le président Diarra.

Les Afrobaskets U18 2026 servent également de tournois qualificatifs pour la Coupe du monde de basketball U19 Fiba 2027. Le vainqueur et le finaliste décrocheront de facto leur billet pour la compétition mondiale.