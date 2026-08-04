Cote d'Ivoire: Concours professionnels d'entrée à l'Ena en 2027 - Les résultats définitifs disponibles

Les résultats de l'admission aux concours professionnels d'entrée à l'École nationale d'administration (Ena), au titre de l'année 2027, sont disponibles.

L'information a été donnée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sepy Yessoh, dans un communiqué en date du vendredi 31 juillet 2026.

Selon ce communiqué, ces résultats peuvent être consultés sur le tableau d'affichage de l'Ena et en ligne sur le site web de l'établissement : www.ena.ci.

Les épreuves orales se sont déroulées du mardi 28 au vendredi 31 juillet 2026.