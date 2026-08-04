Cote d'Ivoire: Grande Mosquée Salam d'Adjamé - Une gouvernance participative et transparente pour renforcer la communauté musulmane

La communauté musulmane d'Adjamé s'est dotée d'un nouveau cadre de gouvernance. Réunis le samedi 1er août 2026 à la Grande Mosquée Salam, les fidèles ont officiellement mis en place la Communauté Musulmane de la Mosquée Salam d'Adjamé (Commsa) ainsi que ses organes dirigeants pour un mandat de cinq ans (2026-2031).

Cette nouvelle organisation entend promouvoir une gouvernance participative, transparente et inclusive au service du rayonnement de la communauté. À l'issue de l'Assemblée générale, Yahaya Alpha Dembélé a été porté à la présidence du Conseil d'administration. Il sera secondé par l'Imam Dosso Mamadou et Hadja Traoré Rokia épouse Diarrassouba en qualité de vice-présidents. Djankouba Diomandé a, pour sa part, été nommé Secrétaire exécutif de la Commsa.

Placée sous le thème « Gouvernance participative et transparente : piliers d'une communauté prospère », cette rencontre a rassemblé autorités religieuses, administratives, coutumières et politiques, ainsi qu'une importante délégation de fidèles musulmans.

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Le député-maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou, a salué un tournant majeur dans l'organisation de la communauté musulmane de la commune. « Cette rencontre, empreinte de solennité et de recueillement, consacre la naissance d'une institution appelée à structurer durablement la vie religieuse de notre commune », a-t-il déclaré. Pour l'élu, le succès de cette nouvelle institution reposera sur des principes de bonne gouvernance.

« Nulle communauté, nulle institution ne saurait connaître un développement durable en dehors d'une gestion fondée sur la concertation, la transparence, la responsabilité et l'implication de chacun de ses membres », a-t-il souligné. Il a souhaité que la Commsa devienne un cadre permanent de dialogue, de solidarité et de mobilisation autour d'objectifs communs, notamment la préservation du patrimoine religieux, la promotion des valeurs islamiques et l'amélioration des conditions de vie des fidèles.

Établissant un parallèle avec la gestion municipale, Soumahoro Farikou a rappelé que la gouvernance participative favorise l'expression de toutes les sensibilités, tandis que la transparence renforce la confiance, la cohésion sociale et la stabilité des institutions. Il a renouvelé l'engagement de la mairie d'Adjamé à accompagner toutes les initiatives contribuant à la paix, au vivre-ensemble et au développement harmonieux de la commune.

Le Cheick Aïma Ousmane Diakité s'est, pour sa part, félicité de la forte mobilisation des fidèles et des cadres de la communauté. Il les a exhortés à soutenir les nouveaux responsables afin de préserver et de faire rayonner la Grande Mosquée Salam, qu'il a présentée comme un symbole de foi, de paix et d'unité à Adjamé.