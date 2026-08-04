Cote d'Ivoire: 13e édition du Prix national d'excellence - Marie Laure N'Goran récompensée

Présentatrice vedette du journal télévisé de 20 heures de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Marie Laure N'Goran, a reçu le premier Prix national d'excellence pour le développement des médias en Côte d'Ivoire.

Cette distinction, la vedette du JT, par ailleurs présidente de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), la doit à son acharnement au travail ainsi qu'aux efforts de la Rti. Pour ce prix, elle a reçu la coquette somme de dix millions (10 000 000) de Fcfa.

Parallèlement à sa carrière, elle s'est engagée dans l'humanitaire. Bénévole des Villages d'enfants SOS, elle est fondatrice, au sein de l'Unesco, de la plateforme « Les Marilor d'Ivoire » dédiée à la lutte contre la désinformation.

Elle a également créé un événement dénommé « Marie L'Or d'Ivoire », un programme international qui célèbre, dans tous les domaines, l'excellence et les talents de la diaspora ivoirienne à l'étranger.

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Elle parcourt les établissements scolaires pour sensibiliser la jeunesse aux dérives des réseaux sociaux et promouvoir la résilience féminine. Il convient également de relever qu'elle anime régulièrement des conférences, des panels et des masterclass sur l'engagement citoyen et la lutte contre les fake news.

Elle a également été distinguée « Citoyenne numérique responsable » par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) et élevée au grade de Chevalier de l'ordre du Mérite de la communication.