Cote d'Ivoire: Chefferie traditionnelle - Adonkoi 1 présente son nouveau chef sous la bénédiction des gardiens de la coutume

Le village d'Adonkoi 1 situé dans la commune d'Anyama, à proximité de la Sodepalm d'Anguédédou, a présenté son nouveau chef à la communauté. Membre de la génération Mounan, catégorie Tchogba d'Attinguié, Adon Adon Yves a été investi devant les populations le samedi 1er août 2026, au cours d'une cérémonie empreinte de solennité et de symboles traditionnels.

La cérémonie s'est déroulée sur la place publique d'Attinguié, en présence du chef du village d'Attinguié, Jacques Marcel Djessou, de sa notabilité, des chefs de génération, des têtes couronnées et d'une importante mobilisation des populations.

Le nouveau chef a reçu les bénédictions des anciens, conformément aux usages qui régissent la chefferie traditionnelle. Pour Akpossan Evrard, porte-parole des chefs de la génération Mounan et chef de la catégorie Mounan Agbri, cette présentation revêt une portée coutumière majeure.

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« Nous avons présenté le nouveau chef du village d'Adonkoi 1 à la communauté villageoise d'Attinguié. C'est un acte qui respecte la tradition, la culture, la coutume et la cohésion. Les habitants d'Adonkoi 1 sont, sur le plan coutumier et culturel, intimement liés à Attinguié. C'est ici qu'ils participent aux grandes cérémonies, notamment à la fête des générations. Il est donc normal que la génération Mounan d'Attinguié apporte son onction au nouveau chef d'Adonkoi 1 », a-t-il expliqué.

Il a également précisé que le choix d'Adon Adon Yves émane de la volonté des ressortissants d'Adonkoi 1. « Les filles et les fils d'Adonkoi ont choisi librement leur chef. La génération Mounan, conformément à la tradition, a simplement entériné et consacré ce choix », a-t-il souligné.

Très ému, Yapo Joël, fils du village d'Attinguié et ressortissant d'Adonkoi 1, s'est réjoui de cette nouvelle étape dans la vie de sa communauté. « C'est un moment de joie pour nous. Notre village a désormais un nouveau chef. Nous serons à ses côtés pour l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission au service de la paix, de l'unité et du développement d'Adonkoi 1 », a-t-il déclaré.

En succédant à Isaac Yapo, ancien chef du village, Adon Adon Yves hérite d'une responsabilité placée sous le sceau de la tradition. Sa reconnaissance par les autorités coutumières d'Attinguié illustre la permanence des liens historiques qui unissent les deux communautés et réaffirme le rôle central de la chefferie traditionnelle dans la préservation des valeurs, de la cohésion sociale et de l'identité culturelle.