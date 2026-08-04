Cote d'Ivoire: Hausse des prix des carburants - Le Rhdp défend la politique du gouvernement et dénonce la « désinformation »

Le parti présidentiel justifie l'ajustement des prix et met en avant l'effort financier de l'État.

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) est monté au créneau pour défendre la décision du gouvernement d'ajuster, depuis le 1er août 2026, les prix des produits pétroliers. Dans une déclaration signée le 2 août par son porte-parole principal, Kobénan Kouassi Adjoumani, le parti présidentiel répond aux critiques du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), tout en dénonçant des « chiffres inexacts » et des tentatives de « manipulation » de l'opinion.

Le Rhdp affirme partager les préoccupations des populations face au renchérissement de l'énergie, mais estime que le débat doit reposer sur des données exactes. Selon le parti, la hausse intervenue le 1er août est de 30 FCFA pour le litre de super, passé de 875 à 905 FCFA, et de 25 FCFA pour le gasoil, désormais fixé à 725 FCFA contre 700 FCFA auparavant. Les 85 FCFA évoqués par l'opposition correspondraient, selon lui, au cumul des révisions opérées en mai et en août. Le parti au pouvoir attribue cette révision tarifaire aux tensions sur le marché mondial du pétrole.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il rappelle que le conflit au Moyen-Orient, depuis le 28 février 2026, a entraîné une forte hausse du prix du baril, passé de 71 dollars en février à 144 dollars en avril, en raison notamment des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Malgré ce contexte, souligne le Rhdp, le gouvernement a maintenu les prix à la pompe inchangés jusqu'à la fin du mois d'avril.

Pour illustrer l'effort de l'État, le Rhdp soutient que, sans subvention publique, le litre de super coûterait 1 120 FCFA et celui de gasoil 894 FCFA. L'État absorberait ainsi 215 FCFA sur chaque litre de super, contre 30 FCFA supportés par l'automobiliste. Cet appui représenterait près de 350 milliards de FCFA en 2026 et plus de 1 600 milliards de FCFA depuis 2022. Le parti souligne également que le prix du gaz butane, utilisé par les ménages, est resté inchangé.

Le Rhdp rappelle par ailleurs qu'entre avril 2025 et février 2026, les prix des carburants avaient connu des baisses intégralement répercutées aux consommateurs, sans susciter de réactions particulières. Il met également en avant les mesures gouvernementales de transparence, notamment la publication mensuelle de la grille des prix et l'opération nationale d'affichage des prix des produits de première nécessité lancée le 30 juillet 2026.

S'agissant de la demande de suspension de la hausse formulée par l'opposition, le RHDP estime qu'« réclamer une dépense sans dire où la prendre n'est pas une proposition : c'est du populisme ». Le parti condamne les « tentatives de manipulation et de désinformation » autour de cette question et réaffirme son soutien au Président de la République, Alassane Ouattara, dont il salue les efforts pour préserver le pouvoir d'achat des ménages tout en maintenant les équilibres économiques. En conclusion, le Rhdp appelle l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile à privilégier « la responsabilité et la vérité » dans le traitement des questions liées au coût de la vie.