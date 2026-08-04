Cote d'Ivoire: Prix d'excellence 2026 - De nouvelles dispositions pour accompagner les lauréats

Le Prix national d'excellence ne veut plus seulement distinguer les meilleurs, il ambitionne désormais de les accompagner dans la durée. Treize ans après sa création, cette distinction emblématique de la République entre dans une nouvelle phase de son évolution.

À l'occasion de la cérémonie de remise des Prix nationaux d'excellence 2026, le 3 août au Palais de la présidence à Abidjan Plateau, le Premier ministre, président du comité d'organisation, Robert Beugré Mambé, a annoncé une série d'innovations destinées à renforcer le prestige et l'impact de cette récompense.

« Nous nous engageons à apporter des améliorations au système du Prix national d'excellence, conformément à vos directives, afin d'en consolider davantage la notoriété. Dans cette perspective, nous encourageons la mise en place, au sein de chaque ministère, d'une cellule directement rattachée au ministre, chargée d'assurer le suivi des lauréats », a-t-il annoncé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette réforme majeure traduit la volonté du gouvernement de faire du cette haute distinction un dispositif majeur d'accompagnement des talents. Les cellules de suivi, qui seront progressivement créées dans chaque département ministériel, auront pour mission d'assurer un accompagnement durable des lauréats, de valoriser leurs réalisations et de suivre l'évolution de leurs initiatives.

Une approche qui rompt avec la logique d'une récompense ponctuelle pour inscrire l'excellence dans une dynamique de suivi, de promotion et d'encadrement. Le chef du gouvernement a également réaffirmé la portée stratégique de cette distinction dans la construction de la Côte d'Ivoire de demain.

« Cette Côte d'Ivoire de l'excellence est celle où chacun s'engage dans une transformation intellectuelle, morale et spirituelle afin de contribuer pleinement au développement national », a-t-il déclaré, soulignant que ces innovations s'inscrivent dans les orientations du Président de la République.

Selon lui, le Prix national d'excellence est désormais « le symbole d'un pays qui place le mérite au coeur de son ambition de développement ». Au-delà de la reconnaissance individuelle, il incarne la volonté de promouvoir une société fondée sur l'effort, la compétence, l'intégrité et le sens du service public.

À travers ces nouvelles mesures, le gouvernement entend faire émerger un véritable réseau d'ambassadeurs de l'excellence, capables d'inspirer les générations futures et de diffuser les valeurs de rigueur, d'innovation et de responsabilité dans tous les secteurs d'activité.