Tunisie: Le président Saïed aux médias publics - L'heure est au discours responsable, pas aux polémiques stériles

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, après-midi, au palais de Carthage, les responsables des médias nationaux.

Il s'agit du président-directeur général de la Télévision tunisienne, Chokri Ben Nassir, de la présidente-directrice générale de la Radio tunisienne, Henda Ben Aliya Gharbi, du président-directeur général de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Najeh Missaoui, du président-directeur général de la Société Nouvelle d'Impression, de Presse et d'Édition (SNIPE - La Presse), Saïd Ben Krim, et de l'administrateur délégué de l'établissement Dar Sabah, Mohamed Ben Salem.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a souligné lors de cette réunion le rôle crucial des médias nationaux dans cette phase de l'histoire du pays.

Il a mis l'accent sur la nécessité que ces médias soient "une voix libre exprimant la parole courageuse" , précisant que la conjoncture n'appelle pas à répondre à ceux qui ne méritent ni attention ni réplique, mais à ancrer un discours médiatique "responsable" qui soit en mesure de refléter la vérité au service de l'intérêt supérieur du pays.

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Le président Saïed a dans ce contexte recommandé d'intensifier les spots radio et télévision pour lutter contre les fléaux sociaux, en particulier, le trafic de drogue, mettant en garde contre les tentatives de ceux qui cherchent à fragmenter la société et à déstabiliser la jeunesse.

Et le président de la République de souligner que le combat d'aujourd'hui oppose l'ordre à un système qui tente par tous les moyens de reprendre pied, assurant que tant que le front intérieur tient, toutes les tentatives de déstabilisation, quelle qu'en soit la source, "se briseront contre ses remparts".

"Le dernier mot ne sera pas un communiqué. Ce sera un acte", a fait savoir le chef de l'Etat, promettant d'aller de l'avant sur "la voie tracée par le peuple au prix de ses sacrifices et de ses souffrances."

"Son sang ne sera pas vain et ses espoirs ne seront pas déçus dans toutes les régions du pays.", a-t-il conclu.