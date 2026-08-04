Afrique: Ju-jitsu - Le Congolais Christophe Mputu décroche un deuxième titre de champion du monde

L'athlète congolais Christophe Mputu a été sacré champion du monde de ju-jitsu 2026 après sa victoire, le 1er août 2026 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, face à l'Irakien Albu-Mohammed Mohanad dans la catégorie des moins de 94 kg. Grâce à ce nouveau sacre, le sportif congolais décroche son deuxième titre mondial dans cette discipline.

A l'issue de sa victoire, Christophe Mputu a exprimé sa joie et sa fierté d'avoir atteint son objectif.

« Je viens de remporter mon deuxième titre de champion du monde de ju-jitsu dans la catégorie des moins de 94 kilos, ici à Abu Dhabi. Le premier titre, c'était en 2020, ici même à Abu Dhabi. La compétition s'est bien déroulée. J'étais un peu stressé, car une autre équipe, restée au Congo, devait me rejoindre. Malheureusement, elle a été bloquée au pays à cause d'Ebola. Malgré cela, je suis resté déterminé. Une fois sur le tatami, mon objectif était clair : remporter la médaille d'or et le titre de champion du monde. Aujourd'hui, je viens de gagner ma 82e médaille. Au total, j'ai remporté 82 médailles pour honorer la République démocratique du Congo », a confié le champion congolais à Radio Okapi.

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Avant de s'imposer en finale face à l'Irakien Albu-Mohammed Mohanad, Christophe Mputu avait successivement éliminé les Kazakhs Jirenshiyev Rustanbek et Satybaldiyev Kazbolat.

Natif de Kinshasa, Christophe Mputu possède l'un des plus beaux palmarès du sport congolais. Il a notamment remporté un premier titre mondial aux Émirats arabes unis avant de décrocher une médaille de bronze lors des championnats du monde disputés en Mongolie en 2023. En 2024, il avait terminé vice-champion du monde en Grèce, puis vice-champion du monde en Thaïlande en 2025.

À cet impressionnant palmarès s'ajoute également le titre de champion d'Afrique de ju-jitsu, remporté en 2024 au Maroc après une victoire face au Mauricien Dookee Adil Rashwan.

Avec désormais 82 médailles remportées au cours de sa carrière, Christophe Mputu confirme son statut parmi les sportifs congolais les plus titrés et continue de hisser haut les couleurs de la RDC sur la scène internationale.