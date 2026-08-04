Madagascar: Quinze ans d'Orange Money - Plusieurs artistes donnent le ton

4 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le Palais des sports de Mahamasina a vibré au rythme des quinze ans d'Orange Money, lors d'une soirée festive placée sous le signe de la musique et du partage. Entre prestations artistiques et animations interactives, plusieurs milliers d'abonnés ont répondu présent pour profiter d'un concert gratuit.

L'ambiance est rapidement montée d'un cran avec l'entrée sur scène du duo Wada & Yoongs, dont les rythmes entraînants du coupé-décalé et les incontournables « Tendanao » et « Badoda » ont fait chanter et danser les spectateurs. Les performances de Samoëla et Agrad ont ensuite complété cette affiche réunie spécialement pour célébrer cet anniversaire.

Tout au long de la soirée, les animations interactives ont rythmé l'événement, renforçant l'atmosphère festive et la proximité entre les artistes et le public. À travers cette célébration, Orange Money a souhaité remercier ses abonnés pour leur fidélité.

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