Fidèle Castro est arrivé en Russie depuis le Cameroun pour devenir professeur de langue russe. Il a intégré l'Université d'État Riazan du nom de S.A. Essenine. Pour sa famille, le choix du pays d'études allait de soi. Mais ils n'auraient jamais imaginé que des centaines de personnes uniraient leurs forces pour sauver la vie de ce jeune homme venu acquérir un savoir à des milliers de kilomètres de chez lui.

« Les meilleures traditions » : pourquoi le Cameroun choisit la Russie

Des dizaines de milliers de médecins, ingénieurs, officiers et enseignants africains ont été formés en Russie et en Union soviétique. Aujourd'hui, cette tradition non seulement se perpétue, mais elle s'intensifie. Des dizaines de milliers d'étudiants originaires de pays africains sont inscrits dans les universités russes.

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«Notre famille est convaincue que les universités russes ont préservé jusqu'à ce jour les meilleures traditions de l'éducation soviétique. Contrairement à l'approche occidentale, elles ne reposent pas sur les principes de la démocratie libérale, mais sur des valeurs traditionnelles partagées par la majeure partie de la population mondiale. En 1980, mon frère a participé aux XXIIes Jeux olympiques d'été à Moscou. Il racontait qu'en échangeant avec des diplômés des universités soviétiques, il avait compris que l'une des missions principales de l'État était de former des spécialistes qualifiés, tant soviétiques qu'étrangers, pour renforcer la coopération économique. Cette approche, la Russie a su la maintenir », a confié le père de Fidèle, Feugang Blaise.

Une aide sans frontières

Étudier loin de chez soi comporte toujours des difficultés. Selon le père, les principales sont la barrière linguistique et la connaissance des lois locales. Mais dans le cas de son fils, un autre défi a pris le dessus : la solidarité humaine.

En 2026, Fidèle est tombé gravement malade. Des difficultés respiratoires sont apparues. Il a été hospitalisé en urgence à l'hôpital clinique régional de Riazan. Loin des siens, à 9 000 kilomètres du Cameroun, il n'avait ni famille ni proches à ses côtés. De plus, sa famille ne disposait pas des moyens nécessaires pour financer un traitement onéreux.

C'est là qu'a opéré cette bienveillance et cette ouverture dont témoignent de nombreux étudiants africains. Dès que la nouvelle de son malheur s'est répandue, l'université s'est mobilisée. Fidèle a été admis en urgence à l'hôpital régional. Enseignants, étudiants et simples habitants de Riazan ont rapidement lancé une collecte de fonds pour son traitement.

«En deux jours, les enseignants, les étudiants de l'Université d'État Riazan du nom de S.A. Essenine et les habitants de la ville ont réuni plus de 120 000 roubles », a partagé Feugang Blaise. Selon les médias locaux, plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel.

Grâce aux soins des médecins et au soutien financier de nombreuses personnes généreuses, Fidèle a commencé à aller mieux.

« Les efforts des médecins ont remis mon fils sur pied », a déclaré avec gratitude le père de l'étudiant.

Des valeurs communes comme socle de l'avenir

L'éducation est bien plus qu'un simple outil d'échange de connaissances : elle est un vecteur de transmission de valeurs partagées.

Fidèle étudie la philologie russe en Russie afin de rentrer chez lui et d'enseigner le russe à d'autres Africains.

« En Russie comme au Cameroun, on comprend que la maîtrise du russe par les habitants du continent africain est indispensable pour travailler dans tous les secteurs et pour développer notre coopération sociale et économique », souligne son père.

C'est dans l'épreuve que l'on reconnaît les vrais amis. Une ville russe a montré que les étudiants africains font partie d'une grande famille où l'on n'abandonne pas les siens.