Afrique: CAN Féminine 2026 - Kenya-Algérie, l'heure des comptes

Une qualification à aller chercher, un revers à effacer et un adversaire libéré de toute pression. L'Algérie dispute face au Kenya, ce lundi au Stade Olympique de Rabat, un match décisif pour son avenir dans la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Les Harambee Starlets espèrent finir cette phase de groupe sur une bonne note.

La défaite concédée lors de la précédente journée contre le Maroc 1-0 a laissé des traces dans le camp algérien. Au lendemain de cette déconvenue, les mines étaient fermées. Le groupe a accusé le coup avant de se remobiliser.

« Le groupe a très mal réagi et n'a pas digéré la défaite, ce qui est tout à fait naturel. Une joueuse de haut niveau ne peut pas accepter de perdre facilement », a confié Farid Benstiti en conférence de presse. « Nous avons passé une mauvaise nuit, mais désormais toute notre attention est tournée vers le Kenya. »

Le sélectionneur des Vertes refuse pourtant de voir son équipe douter de son identité. Depuis son arrivée, l'Algérie a développé un football structuré et ambitieux, qu'il souhaite retrouver au moment le plus important de cette phase de groupes.

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Retrouver les fondamentaux

Pour Roselène Khezami, la solution est simple : revenir aux principes qui ont fait progresser la sélection ces derniers mois.

« Nous devons rester dans la continuité de ce que nous faisons depuis le début avec le coach. Nous connaissons notre système de jeu, nous connaissons nos forces. Il faut simplement remettre tout cela en application sur le terrain », explique la joueuse algérienne.

Benstiti attend surtout davantage d'efficacité dans les deux surfaces.

« Il faudra éviter les mauvaises surprises, limiter les erreurs et être meilleurs dans la zone défensive du Kenya. C'est là que le match peut se gagner », résume le technicien français.

Consciente de l'enjeu, l'Algérie veut transformer sa frustration en énergie positive pour aller chercher une qualification qui lui tend encore les bras.

Le Kenya sans complexe

En face, le Kenya n'aborde pas cette rencontre en victime désignée. Battu lors de leurs deux premières sorties (4-0 contre le Maroc, et 1-0 contre le Sénégal), le Kenya par la voix de Beldine Odemba, assure que son groupe conserve toute sa motivation.

« La préparation s'est très bien passée et toutes les joueuses sont prêtes », affirme la technicienne kényane. « Nous progressons à chaque match et nous voulons montrer que nous avons encore franchi un cap. »

L'objectif est clair : conclure cette campagne sur une prestation de référence.

« Nous sommes toujours positives. Nous voulons terminer le tournoi sur une bonne note et nous donner jusqu'à la dernière minute », insiste Odemba.

Au-delà du résultat, cette CAN marque le retour du Kenya sur la scène continentale après une décennie d'absence. Une expérience que la sélection considère comme fondatrice.

« Nous avons beaucoup appris. Nous avons découvert le niveau des meilleures équipes africaines et cela nous servira pour revenir plus fortes. Notre ambition est de nous qualifier plus régulièrement à l'avenir », souligne la sélectionneuse.

La stat

L'Algérie affrontera pour la première fois une sélection d'Afrique de l'Est dans la compétition.