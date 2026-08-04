Afrique: Les stats d'avant-match - Sénégal - Maroc TotalEnergies CAN Féminine CAF Maroc 2026 / Groupe A

Le Maroc a conclu la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026 à la première place du groupe A malgré un match nul (0-0) face au Sénégal, lundi soir à Rabat.

Le Maroc, pays hôte, déjà qualifié pour la phase à élimination directe, affronte le Sénégal lors de son dernier match du Groupe A, ce lundi 3 août au stade Moulay El Hassan de Rabat. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure locale), soit 20h00 GMT.

Faits du match

· Il s'agira de la troisième confrontation entre le Sénégal et le Maroc en phase finale de la CAN Féminine.

· Les deux équipes se retrouvent pour une troisième édition consécutive du tournoi.

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· Leurs deux précédents affrontements avaient également eu lieu lors de leur dernier match de groupe, en 2022 puis lors de la dernière édition.

· Le Maroc s'est imposé 1-0 à chacune de ces deux rencontres.

· En 2022, Ghizlane Chebbak avait inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty à la 55e minute.

· Lors de la dernière édition, Yasmin M'Rabet avait offert la victoire aux Lionnes de l'Atlas sur penalty dans le temps additionnel de la première période.

· En 2022 comme lors de la dernière édition, les deux équipes avaient réussi à franchir la phase de groupes.

· Pour que ce scénario se reproduise, le Sénégal doit s'imposer et espérer qu'Algérie ne batte pas le Kenya.

· Ce sera le quatrième match du Sénégal face au pays organisateur de la compétition.

· Les Lionnes de la Teranga ont perdu leurs trois précédentes confrontations contre le pays hôte : face à la Guinée équatoriale en 2012, puis contre le Maroc en 2022 et lors de la dernière édition.

· Chacune de ces trois rencontres s'est disputée lors de la dernière journée de la phase de groupes.

· Le Sénégal n'a encore jamais marqué face au pays organisateur de la CAN Féminine.

Sénégal - Statistiques clés

· Le Sénégal a mis fin à une série de quatre matches sans victoire en battant le Kenya lors de sa précédente sortie.

· Un succès lui permettrait d'enchaîner deux victoires consécutives en CAN Féminine pour seulement la deuxième fois de son histoire.

· Les Lionnes de la Teranga avaient déjà réussi cette performance en 2022, en dominant successivement l'Ouganda (2-0) puis le Burkina Faso (1-0).

· Une victoire qualifierait le Sénégal pour la phase à élimination directe pour la troisième fois, après 2022 et la dernière édition.

· Un nouveau clean sheet constituerait une première depuis les deux premières rencontres de l'édition 2022.

· Le Sénégal n'a encore jamais remporté son troisième match de groupe en CAN Féminine.

· Il s'était incliné 5-0 face à la Guinée équatoriale en 2012, puis 1-0 contre le Maroc en 2022 et lors de la dernière édition.

· Les Sénégalaises n'ont jamais trouvé le chemin des filets lors de leur troisième match de groupe et ont encaissé sept buts sur leurs trois précédentes rencontres.

· Seynabou Mbengue a inscrit l'unique but de la victoire contre le Kenya à la 35e minute.

· Cette réalisation a mis fin à une disette de 313 minutes sans but pour le Sénégal en phase finale. L'équipe restait sur trois matches consécutifs sans marquer.

· Avant ce but face au Kenya, la dernière réalisation sénégalaise remontait à la 80e minute de la défaite 3-2 contre la Zambie lors de la dernière édition.

· Six des sept derniers buts du Sénégal en CAN Féminine ont été inscrits en première période.

· Les Lionnes de la Teranga ont cadré huit tirs contre le Kenya, après seulement deux lors de leur défaite inaugurale face à l'Algérie.

· Nguenar Ndiaye a cadré quatre tirs face au Kenya, le plus haut total pour une joueuse sénégalaise dans un match de cette édition.

· Sokhna Pène a subi cinq fautes contre le Kenya, le total le plus élevé pour une joueuse sénégalaise lors de cette rencontre.

Maroc - Statistiques clés

· Le Maroc a battu l'Algérie 1-0 lors de la deuxième journée et a validé son billet pour les quarts de finale.

· Les Lionnes de l'Atlas atteignent la phase à élimination directe pour la troisième édition consécutive.

· Le Maroc a remporté ses deux premiers matches en dominant le Kenya (4-0) puis l'Algérie (1-0).

· C'est la deuxième fois qu'il débute une CAN Féminine par deux victoires consécutives, après l'édition 2022.

· Une victoire permettrait au Maroc de remporter ses trois matches de groupe pour la deuxième fois, après les succès contre le Burkina Faso, l'Ouganda et le Sénégal en 2022.

· C'est la première fois que le Maroc n'encaisse aucun but lors de ses deux premiers matches d'une phase finale.

· C'est également la première fois qu'il enchaîne deux clean sheets consécutifs dans la compétition.

· Le Maroc signe pour la deuxième fois deux clean sheets en phase de groupes, après 2022.

· Une nouvelle cage inviolée constituerait une première avec trois clean sheets lors d'une même édition.

· Le Maroc est invaincu lors de ses huit derniers matches de groupe, avec sept victoires et un nul.

· Sa dernière défaite en phase de groupes remonte à un revers 3-0 contre le Ghana lors de son dernier match en 2000.

· Depuis cette défaite, les Lionnes de l'Atlas ont marqué lors de chacun de leurs huit matches de groupe.

· Il s'agira du cinquième dernier match de groupe du Maroc en phase finale. Son bilan est de deux victoires, un nul et une défaite.

· Le Maroc a déjà terminé la phase de groupes par une victoire à deux reprises, à chaque fois contre le Sénégal (1-0) en 2022 puis lors de la dernière édition.

· Sa seule défaite lors d'un dernier match de groupe remonte au Ghana en 2000, tandis qu'il avait partagé les points avec la RD Congo (0-0) en 1998.

· Le Maroc a gardé sa cage inviolée lors de trois de ses quatre précédents derniers matches de groupe.

· Le succès contre l'Algérie constituait le 20e match du Maroc en phase finale et sa 10e victoire obtenue dans le temps réglementaire. Les Lionnes de l'Atlas comptent également deux qualifications acquises aux tirs au but.

· Le Maroc a inscrit cinq buts lors de ses deux premiers matches. Il n'avait fait mieux que lors de la dernière édition, avec six réalisations.

· Les Lionnes de l'Atlas avaient marqué quatre buts après deux matches en 2022, puis six lors de la dernière édition. À chacune de ces éditions, deux buts avaient été inscrits sur penalty.

· Aucun des cinq buts marocains dans cette édition n'a été marqué sur penalty.

· Sanaa Mssoudy a inscrit le but de la victoire contre l'Algérie, portant son total à quatre réalisations en CAN Féminine.

· Elle avait marqué deux fois en 2022 puis une fois lors de la dernière édition.

· Son but face à l'Algérie est le premier qu'elle inscrit en phase de groupes, ses trois précédents ayant été marqués lors de la phase à élimination directe.

· Son but victorieux à la 84e minute est le plus tardif inscrit par le Maroc en CAN Féminine depuis celui de Kenza Chapelle à la 89e minute lors du succès 3-1 contre le Mali en quart de finale de la dernière édition.

· Le Maroc n'a cadré aucun tir en première période contre l'Algérie. Ses trois tentatives cadrées sont intervenues après la pause.

· Sanaa Mssoudy a cadré deux tirs et transformé l'un d'eux en but.

· Le Maroc a réussi 227 de ses 302 passes tentées face à l'Algérie.

· Nouhaila Benzina a complété 55 passes, le plus haut total de toutes les joueuses lors de cette rencontre.

· Hanane Aït El Haj a délivré la passe décisive sur le but de Mssoudy, sa troisième offrande depuis le début de cette édition.