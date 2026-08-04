Afrique: CAN Féminine 2026 - Le Cameroun enchaîne, le Ghana sous pression

Le Cameroun s'est rapproché des quarts de finale de la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF Maroc 2026 en s'imposant face au Ghana (1-0), dimanche à Casablanca, lors de la deuxième journée du Groupe D.

Après leur succès contre le Mali (2-1) lors de la première journée, les Lionnes Indomptables ont confirmé leur solidité collective au terme d'une rencontre maîtrisée. Une nouvelle fois décisive, Marie Ngah Manga a inscrit son troisième but du tournoi. L'attaquante est à l'origine des trois réalisations camerounaises depuis le début de la compétition.

Cette affiche constituait également la dixième confrontation entre le Ghana et le Cameroun en phase finale de la CAN Féminine depuis 1998.

Le tournant du match est intervenu à la 19e minute. Après intervention de l'assistance vidéo, l'arbitre a désigné le point de penalty. Marie Ngah Manga ne s'est pas fait prier pour transformer la sanction et offrir l'avantage aux siennes.

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Comme attendu, la rencontre est ensuite devenue un véritable bras de fer tactique. Le Cameroun a fermé les espaces, défendant avec rigueur tout en cherchant à exploiter les transitions rapides, tandis que les Black Queens ont monopolisé le ballon dans l'espoir de revenir au score.

Le Ghana a cru tenir l'égalisation à la 80e minute lorsque la remplaçante Evelyn Badu a profité d'un ballon relâché par la gardienne camerounaise pour pousser le cuir au fond des filets. Mais après un nouvel examen du VAR, le but a été annulé pour une position de hors-jeu.

Les Ghanéennes ont accentué la pression dans les dernières minutes, sans parvenir à faire céder une défense camerounaise impériale jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Lionnes Indomptables prennent une sérieuse option sur une qualification pour les quarts de finale avant leur ultime match de groupe face au Cap-Vert. Le Ghana, de son côté, devra impérativement obtenir un résultat positif contre le Mali lors de la dernière journée pour entretenir ses espoirs de qualification.