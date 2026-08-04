Afrique: Les stats d'avant-match - Kenya - Algérie /Groupe A de la TotalEnergies CAN Féminine Maroc 2026

Le Kenya, toujours en quête de ses premiers points en phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, dispute son dernier match du Groupe A face à l'Algérie, lundi 3 août au Stade Olympique de Rabat (21h00 heure locale, 20h00 GMT).
Les chiffres à retenir
- Il s'agira de la toute première confrontation entre le Kenya et l'Algérie en phase finale de la CAN Féminine.
- L'Algérie affrontera pour la première fois une sélection d'Afrique de l'Est dans la compétition.
- Le Kenya deviendra la 11e nation différente rencontrée par l'Algérie en phase finale.
- Les Algériennes ont remporté trois de leurs premières confrontations face à un nouvel adversaire en CAN : contre le Mali (2004), le Botswana (édition précédente) et le Sénégal lors de cette édition.
- Le Kenya disputera seulement son deuxième match face à une équipe nord-africaine.
- Sa seule précédente confrontation remonte à la première journée de cette CAN, avec une lourde défaite (4-0) contre le Maroc.
Kenya : les statistiques clés
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- Les Harambee Starlets restent sur une défaite 1-0 face au Sénégal.
- Elles ont perdu leurs cinq rencontres disputées en phase finale de la CAN Féminine et n'ont toujours jamais pris le moindre point.
- Le Kenya a encaissé au moins un but lors de chacun de ses cinq matches dans la compétition.
- La défaite contre le Sénégal est la première concédée par un seul but d'écart en phase finale.
- C'est la première fois que le Kenya ne marque pas lors de ses deux premiers matches d'une même édition.
- Les Kényanes restent sur trois rencontres consécutives sans inscrire le moindre but.
- Elles n'ont plus trouvé le chemin des filets depuis 279 minutes en phase finale. Leur dernier but a été inscrit par Cheris Salano à la 80e minute de la défaite 3-1 contre le Mali lors de l'édition 2016.
- Le Kenya n'a encore jamais terminé une phase de groupes sans inscrire le moindre but.
- Face au Sénégal, les Kényanes ont tenté 22 frappes, dont six cadrées, leur meilleur total enregistré dans un match de CAN Féminine.
- La gardienne Lilian Awuor a réalisé six arrêts contre le Sénégal. Elle totalise désormais 12 arrêts en deux matches dans cette édition.
Algérie : les statistiques clés
- La série de cinq matches sans défaite de l'Algérie a pris fin avec son revers 1-0 contre le Maroc.
- Avant ce but encaissé, les Algériennes restaient sur cinq clean sheets consécutifs.
- Une victoire qualifierait directement l'Algérie pour les quarts de finale.
- Un match nul pourrait également suffire si le Sénégal ne bat pas le Maroc dans l'autre rencontre du Groupe A.
- Une qualification permettrait aux Fennecs d'atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois de leur histoire, après leur première apparition à ce stade lors de la précédente édition.
- L'Algérie n'a remporté aucun de ses six derniers deuxièmes matches de groupe en CAN Féminine (1 nul, 5 défaites).
- Les Algériennes n'ont encore jamais gagné leur dernier match de groupe en phase finale. Leur bilan est de 6 matches, 2 nuls et 4 défaites.
- Elles n'ont évité la défaite lors de leur dernier match de groupe qu'à deux reprises : un spectaculaire 3-3 contre la Guinée équatoriale en 2006 et un nul 0-0 face au Nigeria lors de la précédente édition.
- En 2006, elles menaient pourtant 2-0 avant d'être rejointes (3-3).
- Leurs quatre défaites lors du dernier match de groupe remontent aux éditions 2004, 2010, 2014 et 2018.
- Lors de leurs cinq premiers derniers matches de groupe, elles ont toujours marqué et encaissé au moins un but, avant le 0-0 face au Nigeria lors de la précédente édition.
- Face au Maroc, l'Algérie n'a cadré que deux tirs.
- Roselène Khezami a touché 71 ballons contre le Maroc, soit le deuxième total le plus élevé de toutes les joueuses présentes sur la pelouse.