Afrique: Le Caire donne le coup d'envoi de la saison interclubs de la CAF 2026/27

La course aux sacres continentaux est officiellement lancée. Jeudi 6 août 2026, le siège de la CAF, au Caire (Égypte), accueillera les tirages au sort des tours préliminaires de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27.

Les clubs engagés aux quatre coins du continent découvriront leurs premiers adversaires dans leur quête d'une place en phase de groupes des deux plus prestigieuses compétitions interclubs africaines.

Le tirage au sort de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération débutera à 14h00 (heure du Caire, 11h00 GMT), avant celui de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, programmé à 15h00 (heure du Caire, 12h00 GMT).

Les deux cérémonies seront retransmises en direct sur CAF TV, permettant aux supporters africains et du monde entier de suivre le lancement officiel d'une nouvelle saison des compétitions interclubs de la CAF.

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Détails des tirages au sort

TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération - Tours préliminaires

Date : Jeudi 6 août 2026

Jeudi 6 août 2026 Heure : 14h00 (heure du Caire) / 11h00 GMT

14h00 (heure du Caire) / 11h00 GMT Lieu : Siège de la CAF, Le Caire (Égypte)

TotalEnergies CAF Ligue des Champions - Tours préliminaires

Date : Jeudi 6 août 2026

Jeudi 6 août 2026 Heure : 15h00 (heure du Caire) / 12h00 GMT

15h00 (heure du Caire) / 12h00 GMT Lieu : Siège de la CAF, Le Caire (Égypte)

Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions empochera une prime de 6 millions de dollars américains, tandis que le champion de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération recevra 4 millions de dollars américains.

Les clubs éliminés dès les tours préliminaires bénéficieront chacun d'une allocation de solidarité de 100 000 dollars américains, une mesure qui s'inscrit dans la volonté de la CAF de renforcer son soutien aux équipes participantes et de poursuivre le développement de ses compétitions interclubs.

Au fil des dernières saisons, les tours préliminaires ont offert des affiches spectaculaires et de nombreuses surprises, opposant les grandes puissances du football africain à des clubs émergents déterminés à s'imposer sur la scène continentale.

Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud défendent leur titre en TotalEnergies CAF Ligue des Champions, tandis que les Algériens de l'USM Alger sont les tenants de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.