Afrique: CAN Féminine 2026 - Porté par Chawinga, le Malawi bat l'Égypte et s'approche des quarts

Grâce à une nouvelle prestation XXL de Temwa Chawinga, le Malawi a enchaîné un deuxième succès de rang dans le Groupe C en balayant l'Égypte (3-1). Un parcours sans faute qui rapproche à grands pas les Scorchers d'une qualification historique.

Après l'exploit retentissant signé face au Nigeria, tenant du titre, le Malawi a prouvé ce samedi qu'il n'avait rien d'un mirage. Opposées à l'Égypte pour cette deuxième journée de la CAN Féminine 2026 au Maroc, les joueuses de l'Afrique australe ont récité leur football pour s'imposer avec autorité (3-1).

Pourtant, ce sont les Égyptiennes qui se sont illustrées les premières sur une frappe trop croisée de Christina Salama (16e). La réponse malawite ne s'est pas fait attendre : après une première alerte signée Faith Chinzimu, puis un coup de canon de Temwa Chawinga claqué au-dessus de la barre, le verrou égyptien a fini par sauter. Altruiste, Chawinga a servi sur un plateau Rose Kadzere, qui n'avait plus qu'à ajuster la gardienne à bout portant (1-0, 35e). Juste avant la pause, Chinzimu s'y est reprise à deux fois pour doubler la mise d'une reprise de volée opportuniste (2-0, 45e+1).

Temwa Chawinga scelle le sort du match

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Volontaires au retour des vestiaires, les Cléopatras ont cru pouvoir renverser la vapeur après l'expulsion directe de la défenseure malawite Rose Alufandika, coupable d'une faute en position de dernière défenseure sur Habiba Hafez. Mais même en infériorité numérique, le Malawi est resté clinique en contre. À la 68e minute, Kadzere s'est muée en passeuse pour Chawinga, dont la tête lobee magistrale a nettoyé le petit filet opposé (3-1, 68e).

La réduction du score immédiate de l'Égyptienne Eman Kassem, de la tête elle aussi (3-1, 70e), n'a pas suffi à relancer le suspense. Solides et rigoureuses, les Malawites ont verrouillé les débats jusqu'au coup de sifflet final.

Avec deux victoires en autant de rencontres, le Malawi prend seul la tête du groupe C avec six points avant d'affronter la Zambie mercredi prochain. L'Égypte, de son côté, jouera sa survie dans la compétition face au Nigeria lors de l'ultime journée.