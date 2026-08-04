Sénégal: Ekolbi - Une plateforme pour la qualité de l'enseignement au pays

Accompagner les enseignants sénégalais dans la préparation de leurs cours, la création de fiches pédagogiques, d'évaluations, de planifications et d'activités de remédiation, c'est ce que vise la plateforme Ekolbi. Lancée par deux jeunes Sénégalais, Samba Sall et Aissatou Kounta, elle pilote, améliore et prouve la qualité de l'enseignement.

« La technologie et l'intelligence artificielle, en particulier dans l'éducation, doivent être au service de l'humain et de son épanouissement, jamais l'inverse. C'est cette conviction qui guide chacune de mes actions », soutient Aïssatou Kounta, cofondatrice d'Ekolbi.

À travers cette réflexion, d'Aïssatou, reprise par l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme) lundi, sur sa page Facebook, rappelle que l'innovation n'a de véritable impact que lorsqu'elle répond aux besoins des femmes et des hommes qu'elle est destinée à servir.

Avec Ekolbi, souligne la note de l'Adepme, la technologie et l'intelligence artificielle deviennent de véritables alliées des enseignants. En fait, la plateforme les accompagne dans la préparation de leurs cours, la création de fiches pédagogiques, d'évaluations, de planifications et d'activités de remédiation. Ceci, pour qu'ils puissent consacrer davantage de temps à ce qui compte le plus : l'apprentissage et la réussite de leurs élèves.

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En plaçant les réalités du terrain au coeur de son approche, Ekolbi démontre qu'il est possible de développer des solutions numériques innovantes, adaptées aux besoins du système éducatif et porteuses d'un impact durable.

« L'Adepme est fière d'accompagner des entreprises comme Ekolbi, qui mettent l'innovation au service de l'éducation et participent à la transformation numérique du Sénégal », lit-on sur le texte.

Il convient de noter qu'Ekolbi n'est pas uniquement une plateforme qui se limite au Sénégal. Elle s'étend aussi dans les établissements éducatifs africains. Elle mappe le curriculum et outille tous les acteurs pédagogiques, à savoir la direction, les responsables qualité et les enseignants, pour rendre la qualité de l'enseignement visible, mesurable et démontrable.