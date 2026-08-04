Sénégal: Grand Magal 2026 - Le khalife magnifie l'élan des talibés et appelle à anticiper les dix prochaines éditions

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a salué la forte mobilisation des talibés autour des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba, tout en réaffirmant la place centrale du ndigueul dans la doctrine mouride. Son message a été délivré, ce lundi, par son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, lors de la cérémonie officielle de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba.

Dans son adresse, le porte-parole du khalife a exprimé la satisfaction de Serigne Mountakha Mbacké face à la réponse apportée par les fidèles à son appel à contribuer au financement des travaux de réhabilitation de la Grande Mosquée de Touba. Il a rappelé que cette initiative faisait suite à une injonction reçue par le khalife de procéder à la rénovation de ce haut lieu de culte.

« Il a appelé tout le monde et nous avons répondu. La contribution aux travaux de la Grande Mosquée comporte des bienfaits », a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, soulignant que cet élan de solidarité illustre l'attachement des disciples à leur guide spirituel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le message du khalife a également insisté sur l'importance du ndigueul, présenté comme un fondement essentiel du mouridisme. « Le suivi strict des instructions du Cheikh est la clé de notre réussite dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà », a rapporté le porte-parole, invitant les fidèles à demeurer attachés aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Abordant les défis liés à l'organisation du Grand Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a lancé un appel à une meilleure anticipation des préparatifs des prochaines éditions. Il a exhorté la communauté mouride et l'État du Sénégal à engager, dès à présent, une réflexion sur les dix prochaines années afin de prévenir les difficultés liées à l'affluence croissante des pèlerins.