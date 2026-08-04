Sénégal: Liverpool - Mor Talla Ndiaye a une carte à jouer

Troisième sortie de rang pour Mor Talla Ndiaye avec le groupe professionnel de Liverpool. Après les matchs de présaison face à Sunderland puis Wrexham, le jeune défenseur central sénégalais de 18 ans a de nouveau été aligné par Andoni Iraola ce dimanche 02 aout 2026, à l'occasion de la dernière rencontre de la tournée américaine des Reds contre Leeds United.

Laissé sur le banc au coup d'envoi, l'ancien joueur d'Amitié FC est entré en jeu à la 70e minute, alors que Liverpool menait 2-1. Sa montée au jeu n'a toutefois pas coïncidé avec le meilleur moment des Reds : l'équipe d'Iraola a concédé deux buts coup sur coup, à la 71e puis à la 73e minute, pour se retrouver menée 2-3. Leeds a ensuite scellé sa victoire par un doublé de Dominic Calvert-Lewin, portant le score final à 4-2 en faveur des Yorkshiremen.

Sur le plan comptable, la soirée n'est donc pas une réussite collective pour Liverpool. Mais individuellement, le fait que Mor Talla Ndiaye enchaîne un troisième match consécutif avec le groupe professionnel, dans une présaison où Iraola teste son effectif avant les grandes échéances, est un signal à ne pas négliger pour la suite de son parcours.

Une défense centrale des Reds en pleine recomposition

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Car au-delà de cette série de matchs amicaux, c'est bien la physionomie du secteur défensif de Liverpool pour la saison 2026-2027 qui rend la situation de Mor Talla Ndiaye particulièrement intéressante.

Le premier bouleversement est acté : Ibrahima Konaté a quitté le club libre, direction le Real Madrid, après une fin de contrat qui n'a pas débouché sur une prolongation malgré des mois de discussions. Son départ prive Liverpool d'un défenseur international expérimenté et laisse un vide immédiat dans la hiérarchie du poste.

Pour le combler, les Reds ont fait venir Jérémy Jacquet, jeune défenseur central français recruté à Rennes lors d'un transfert avoisinant les 70 millions d'euros, dans l'idée d'en faire une pièce d'avenir aux côtés de Virgil van Dijk. Mais un autre renfort recruté la saison passée pèse aussi sur la donne : Giovanni Leoni, le défenseur italien arrivé lors du dernier mercato, se remet d'une rupture des ligaments croisés contractée il y a un peu plus de neuf mois. Son retour à la compétition est espéré pour la présaison, mais rien ne garantit qu'il retrouve immédiatement son meilleur niveau physique après une aussi longue indisponibilité.

Enfin, le dossier Virgil van Dijk alimente lui aussi l'incertitude. Le capitaine néerlandais, âgé de 35 ans, entame la dernière année de son contrat et son statut d'intouchable semble s'être érodé en interne après une saison sans titre et un changement d'entraîneur. Des rumeurs insistantes l'ont récemment associé à l'AC Milan, et si Liverpool ne cherche pas activement à le pousser vers la sortie, le club ne fermerait plus la porte à une offre sérieuse. À cela s'ajoute le flou entourant l'avenir de Joe Gomez, dont le contrat arrive également à expiration dans un an.

Une carte à jouer pour Mor Talla Ndiaye

Cette accumulation de facteurs (un titulaire parti, un renfort tout juste remis d'une blessure longue durée, un capitaine vieillissant et de plus en plus contesté, et un autre défenseur central en fin de contrat) dessine un secteur défensif fragilisé en nombre et en certitudes à Anfield.

C'est précisément dans ce contexte que la présence répétée de Mor Talla Ndiaye aux côtés du groupe professionnel prend tout son sens. Si Iraola cherche des solutions internes pour épauler une charnière centrale amputée d'une partie de son expérience, chaque minute accumulée en présaison par le jeune Sénégalais compte double. Rien ne garantit à ce stade une place dans la rotation en Premier League dès l'entame de saison, mais la fenêtre d'opportunité, elle, est bien réelle. Au Lion de la saisir.