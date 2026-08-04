Togo: Le Corps de la Paix poursuit sa mission au pays

3 Août 2026
Togonews (Lomé)

Huit nouveaux volontaires américains du Corps de la Paix ont prêté serment en fin de semaine dernière. Ils vont rejoindre leurs communautés d'affectation pour deux années.

Leur arrivée porte à plus d'une vingtaine le nombre de volontaires actuellement déployés au Togo, où l'organisation est présente depuis 1962.

Créé en 1961 par le président John F. Kennedy, le Corps de la Paix (Peace Corps) est une agence indépendante du gouvernement américain, dont la mission repose sur trois objectifs : répondre aux besoins de développement exprimés par les pays partenaires, promouvoir une meilleure compréhension des Américains à l'étranger, et renforcer la connaissance des autres peuples auprès des citoyens des États-Unis. Depuis sa création, près de 250 000 Américains ont servi comme volontaires dans 144 pays.

Présent au Togo depuis 1962, le Corps de la Paix y a mobilisé plus de 3000 volontaires, principalement dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture.

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